Материалы «дела Голунова» о превышении полицейскими полномочий засекречены

Материалы уголовного дела, в рамках которого Следственный комитет России (СКР) проверял действия полицейских во время задержания журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно», сообщил следователь в Басманном районном суде Москвы. Суд сегодня рассматривал жалобу адвоката Сергея Бадамшина на бездействие следствия по делу его подзащитного.

По словам представителя СКР, проводится расследование «возможного превышения полномочий полицейскими при проведении оперативно-розыскным мероприятий». Сроки окончания следствия он назвать не смог.

«Фактически следователь сегодня сказал, что никаких дел в отношении полицейских не проведено, несмотря на то, что с момента преступления в отношении Ивана Голунова прошло четыре месяца»,— рассказал Сергей Бадамшин.

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин — “Ъ FM”: Следователь сказал, что часть документов носит секретный характер. Насколько я понимаю, что это часть документов, которые поступили совместно с материалами уголовного дела из ГСУ ГУ МВД России по Москве, по уголовному делу, возбужденному в связи с обнаружением наркотиков у Ивана Голунова. Уголовное дело в отношении полицейских, совершивших преступление в отношении Голунова, не возбуждено и не расследуется. А со слов следователя, расследование в отношении сотрудников полиции проводится в рамках уголовного дела по наркотикам, что, в принципе, с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса недопустимо.

Суд по жалобе был перенесен на 11 ноября, судья истребовал материалы уголовного дела по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков), в рамках которого проводится расследование о превышении полномочия полицейскими.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне по подозрению в сбыте наркотиков. Арест журналиста получил общественный резонанс, после чего обвинения с него сняли. В отношении полицейских, проводивших задержание, начали проверку, несколько высокопоставленных сотрудников МВД были уволены.

В октябре стало известно, что подполковника Олега Шачнева, руководившего расследованием дела журналиста, вместе со всей следственной группой перебросили на «московское дело». Как считает господин Бадамшин, это свидетельствует, что «дело Голунова перестало интересовать» СКР.

Адвокат просит суд признать незаконными бездействие следствия и обязать СКР устранить нарушения. В частности, защита утверждает, что Олег Шачнев не уведомил Ивана Голунова и его адвокатов о передаче из МВД в СКР сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защиту не ознакомили с материалами проверки полицейских, а по ее итогам не было возбуждено уголовное дело.

Как СКР вел проверку отношении задержавших Ивана Голунова полицейских, читайте в публикации “Ъ”.