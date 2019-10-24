В Кремле посчитали, что действия ФСБ не противоречат обещаниям президента Владимира Путина об условиях амнистии капиталов. 23 октября силовое ведомство поддержал Верховный суд. Речь идет о деле бизнесмена Валерия Израйлита. ФСБ использовала налоговую декларацию, которую он подал в рамках амнистии капиталов, как основу для обвинений его по нескольким уголовным статьям. Защита бизнесмена настаивала, что действия силовиков нарушают тайну амнистии и обещание президента о том, что предпринимателей не будут преследовать за поданные декларации. Но Верховный суд не внял доводам адвокатов. В Кремле тему прокомментировали очень обтекаемо. Отвечая на вопрос “Ъ FM” пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это вне его компетенции.

Сейчас проходит третий этап амнистии капиталов — программу запустили в 2015 году. Юристы считают, что решение Верховного суда по делу Израйлита фактически узаконило практику использования деклараций в уголовных делах, а это, по их мнению, ставит крест на программе. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал решение Верховного суда небезупречным и необоснованным. И отметил, что теперь может сложиться такая практика, что ничьи слова и обещания не будут иметь значения.

Готов ли бизнес и дальше доверять государству? “Ъ FM” обратился с этим вопросом к предпринимателям:

Леонид Федун, вице-президент «Лукойла»: «На мой взгляд, ничего такого не произошло. Мы прекрасно знаем ситуацию с инвестиционным климатом в нашей стране. Это по-прежнему подтверждает тот факт, что любой работающий бизнесмен в России находится в зоне риска. Предприниматели должны быть крайне лояльными к государству и не ждать ничего хорошего». Антон Данилов-Данильян, сопредседатель «Деловой России»: «Бизнес к этому относится плохо. Есть противоречия или нет, важен сам факт. Было гарантировано, что информация из деклараций не будет использована против предпринимателей, которые, по сути, раскрылись, “обелились”. Произошедшее означает, что в дальнейшем, если будут какие-то призывы к комплексной амнистии, им доверять не будут, предприниматели или продолжат скрываться, или начнут уезжать в другие страны, или будут вести бизнес таким образом, чтобы минимизировать инвестиционную активность, производя основную часть товаров в других странах». Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок»: «Государство — это не единый организм, это достаточно большое количество систем, которые в чем-то соперничают друг с другом. Вполне может быть, что конкретно в этом случае есть какая-то подоплека».

Адвокат Израйлита в то же время пытается оспорить использование декларации в рамках судебного разбирательства. Так, против сделавших это следователей ФСБ, сторона защиты попросила возбудить уголовное дело за разглашение налоговой тайны. Пока никакого ответа на это заявление не последовало. А решение Верховного суда защита намерена оспорить в Конституционном суде.

Глеб Силко