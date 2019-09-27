Российских бизнесменов ищут в Грузии

Российский адвокат Дмитрий Григориади — общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова — посетил Тбилиси. Грузинские СМИ сообщают, что он за закрытыми дверями встретился с некими российскими бизнесменами, имена которых не разглашаются. Сам господин Григориади ранее написал в Facebook, что планирует обсудить «текущую ситуацию по лондонскому списку Бориса Титова». Правда, позднее этот пост был удален.

О визите Дмитрия Григориади в Тбилиси первым сообщил оппозиционный грузинский «Главный телеканал» («Мтавари Архи», МА). Директор информационной службы МА Нодар Меладзе заявил “Ъ”, что телеканал получил эту информацию от Егора Куроптева, главы южнокавказского отделения НКО Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»; внесен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной). В свою очередь, господин Куроптев сказал “Ъ”, что о предстоящем визите в Тбилиси и цели своей поездки накануне написал в Facebook сам Дмитрий Григориади.

«Жаль, что сейчас отношения наших стран не в самой лучшей форме, но это не повод прерывать диалог с нашими согражданами, проживающими за пределами РФ, которые хотят вернуться на родину»,— отмечал Дмитрий Григориади.

В том же сообщении общественный представитель уполномоченного при президенте РФ сообщал, что 26 сентября планирует встретиться с «рядом преследуемых (не всегда законно) и разыскиваемых (не всегда обоснованно)» предпринимателей, в отношении которых в РФ «открыты следственные проверки, вынесены заочные приговоры и прочее». В качестве темы для обсуждения была заявлена «текущая ситуация по лондонскому списку Бориса Титова».

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года. В него вошли около 40 живущих за пределами России бизнесменов, в отношении которых на родине возбуждены уголовные дела. Потом этот список был расширен. Борис Титов отмечал, что бизнесмены готовы вернуться в страну и сотрудничать со следствием, но опасаются, что их арестуют сразу при пересечении границы. В начале сентября Генпрокуратура РФ предложила не арестовывать при возвращении в Россию бизнесменов из «списка Титова», а заключать с ними соглашения о сотрудничестве с органами следствия. Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. К настоящему моменту в страну вернулись как минимум восемь фигурантов списка. При этом в четверг президент Ассоциации защиты бизнеса, помощник бизнес-омбудсмена Александр Хуруджи заявил агентству ТАСС, что до конца года в РФ могут вернуться еще 3–4 фигуранта.

Между тем уже через два часа после публикации в Facebook сообщения о своих планах Дмитрий Григориади его стер. Скрин при этом сохранил и опубликовал на своей странице в Facebook Егор Куроптев. Сейчас на странице адвоката Григориади есть лишь пост с фотографиями Тбилиси — «красивого, спокойного и интересного города».

Сам Дмитрий Григориади, с которым в течение всего дня пытался связаться “Ъ”, не отвечал на звонки по телефонному номеру, указанному на его официальном сайте. Помощница Бориса Титова Оксана Беляева заявила “Ъ”: «То, что Григориади находится в Грузии,— это очевидный факт. Все остальное я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть». При этом она сказала: «Очень часто бывает, что когда Дмитрий Григориади выезжает куда-то, то и дополнительно встречается с кем-то».

По информации Егора Куроптева, 26 сентября в 11 часов утра Дмитрий Григориади за закрытыми дверями встретился с неназванными российскими бизнесменами в отеле Radisson Blu Iveria. В тот момент местные журналисты не знали о месте и времени беседы, поэтому съемочная группа МА сумела «поймать» Дмитрия Григориади только во второй половине дня, когда он находился в фойе отеля вместе со своим сотрудником. Попытка получить хоть какой-то комментарий у общественного представителя уполномоченного РФ завершилась безрезультатно: адвокат быстро вышел, не проронив ни слова, а его сотрудник попытался закрыть рукой объектив телекамеры.

Таким образом, пока неизвестно, с кем именно из беглых российских бизнесменов встречался господин Григориади и сумел ли убедить их вернуться на родину.

Егор Куроптев подчеркивает, что сам Борис Титов в Грузию приехать не мог, поскольку много раз бывал в Абхазии и Южной Осетии, нарушая тем самым грузинский закон «Об оккупированных территориях». Что касается российских бизнесменов, скрывающихся в Грузии, то, по информации собеседника “Ъ”, они предпочитают не показываться на публике, поскольку некоторые из них разыскиваются по линии Интерпола.

Ситуацию вокруг «списка Титова» “Ъ” прокомментировал профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси), в прошлом директор российского Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. По его словам, с правовой точки зрения то, чем занимаются господа Титов и Григориади,— «это абсурд», поскольку «если бизнесмены нарушили закон, то зачем их возвращать назад в Россию», «а если эти люди невиновны, то почему не наказывают следователей, прокуроров и так далее?» «Им говорят — вы возвращайтесь, мы вас прощаем. А почему, собственно, прощаете?» — недоумевал в разговоре с “Ъ” господин Панфилов. По его мнению, «столь абсурдная ситуация длится уже третий год — с тех пор как Титов опубликовал первый список людей, которые якобы согласились вернуться из эмиграции».

Георгий Двали, Тбилиси; Марина Коваленко