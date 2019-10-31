Явное стало тайным

Верховный суд закрыл силовикам доступ к налоговым декларациям предпринимателей. Это касается тех, кто решил воспользоваться законом об амнистии капиталов. Теперь их декларации признаются налоговой тайной, и этот документ нельзя использовать как доказательство преступления, следует из разъяснения Верховного суда. Так высшая судебная инстанция отреагировала на дело предпринимателя Валерия Израйлита, которого обвинили в хищениях и отмывании 93 млн руб. — основанием стала именно его декларация. “Ъ FM” выяснил, как разъяснение Верховного суда повлияет на процесс Валерия Израйлита и к чему готовиться другим предпринимателям. Подробности — у Владислава Викторова.

Валерий Израйлит решил воспользоваться законом об амнистии капиталов всего через год после того, как тот заработал. Предприниматель подал декларацию в 2016-м, а через некоторое время его арестовали. Причем ФСБ сумела через суд добиться изъятия той самой бумаги, которая и легла в основу обвинения. Защита пыталась обжаловать это решение, ссылаясь на то, что власти неоднократно гарантировали безопасность всем желающим вернуть активы в Россию. Но Верховный суд сначала оправдал действия ФСБ, но, после того, как история получила широкую огласку, зампред судебной инстанции Владимир Давыдов отменил это решение, и сейчас представлено разъяснение. Если верить тексту документа, то теперь все декларации точно будут под защитой, говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Спецдекларация не может быть использована как доказательство в каком-либо уголовном процессе по налоговым делам и так далее, в этом вопросе поставлена точка.

Хочется надеяться, что это разъяснение будет услышано в первую очередь нижестоящими судами, именно от них зависит правоприменение и конкретно дело Валерия Израйлита».

Тем не менее вся эта история точно не пройдет бесследно, поскольку бизнес в очередной раз убедился, что не может полностью доверять словам властей. Ведь еще в 2014 году Владимир Путин лично обещал, что предприниматели получат «твердые правовые гарантии, и их не будут таскать по различным органам». Но все получилось наоборот.

Что касается самого Валерия Израйлита, то ему по-прежнему грозит реальный срок, если у следствия есть другие доказательства вины предпринимателя, говорит партнер юридической фирмы FMG Group Николай Коленчук. К тому же в законе есть одна оговорка, которую может использовать обвинение. «Там сказано, что документ может использоваться только по просьбе самого декларанта, но не в качестве доказательной базы в рамках следствия. Однако эти гарантии не распространяются на случаи, когда сама декларация появилась уже после возбуждения уголовного дела. Возможно, суд попробует признать, что, да, действительно, она не может использоваться, но уголовное дело было возбуждено не на основании этого документа»,— говорит Коленчук.

Опрошенные “Ъ FM” специалисты рассказывают, что дело Валерия Израйлита не уникально, и подобные ситуации уже происходили. Причем иногда следователи получают доступ к декларациям даже без санкции суда, и к делу их не приобщают, а любые попытки обжаловать ни к чему не приводят. Разъяснение Верховного суда должно это исправить, но, по словам руководителя аналитической службы «Пепеляев групп» Вадима Зарипова, его не мешало бы дополнительно закрепить: «Это разъяснение нуждается в закреплении в виде постановления пленума Верховного суда, как наивысшего документа, который может выпустить высшая инстанция. Пока это сложно назвать документом. Кроме того, в этом постановлении хорошо было бы разъяснить и другие моменты, которые тоже создают угрозу для тех, кто подал декларации, и создает препятствие для тех, кто пока еще только собирается это сделать».

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Юристы предупреждают, что закон об амнистии капиталов все равно не гарантирует бизнесу полного освобождения от ответственности за нарушения. Особенно это касается налоговых преступлений: они всегда будут находиться на особом контроле властей. Но с разъяснениями от Верховного суда части предпринимателей станет гораздо проще начать жизнь с нуля.

По данным Минфина, к середине 2019 года амнистией капиталов воспользовались 19 тыс. человек.