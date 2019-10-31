01 ноября, пятница
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Самокатчиков проверят на трезвость

Как будут наказывать за пьяную езду на «средствах индивидуальной мобильности»

от

Минтранс запретит нетрезвым гражданам кататься на самокатах. Ведомство разработало документ, который опубликован на портале нормативно-правовых актов. Он предлагает распространить штрафы за нетрезвое вождение на скейтборды, ролики, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и другие так называемые «средства индивидуальной мобильности». Сейчас ограничения действую только на велосипедистов. Какие будут наказания за нетрезвую езду?


Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с членом Общественного совета при Минтрансе Натальей Агре: «Сейчас должно сформироваться отношение у тех, кто пользуется такими видами транспорта, что управлять ими в нетрезвом виде просто нельзя, потому что это угрожает здоровью, а также подвергает опасности тех, кто находится вокруг. В рамках проекта обсуждается и то, где люди на самокатах и роликах имеют право кататься, потому что на сегодняшний день фактически их рассматривают как пешеходов, а скорость передвижения может превышать 80 км/ч. В разных странах есть дорожная полиция, контроль также осуществляется обычными гражданами, которые сообщают представителям правопорядка о том, что человек находится в нетрезвом виде.

Рассматривают штрафы в качестве наказания.

Но сейчас также обсуждается сопутствующий момент — это лишение права управления автомобилем, по крайней мере ряд экспертов считает, что это было бы логично. Штраф в 1,5 тыс. руб. кажется несущественным для мегаполисов, но если брать в среднем по стране, то это достаточно серьезный штраф. Если говорить про международный опыт, то очень часто бывает конфискация транспортного средства, включая велосипеды. Я думаю, мы должны приблизиться к такой схеме, потому что на сегодняшний день мы видим, что количество дорожно-транспортных происшествий и вообще происшествий с таким транспортом постоянно растет».

Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — частый пользователь электросамокатов — инициативу не поддержал. По его мнению, снизить число ДТП такие штрафы не помогут: «Наша власть привычно пытается решить любую проблему путем штрафования. В этом нет ничего нового. Мы к этому привыкли и, наверное, удивляемся тому, за что еще не штрафуют. Однако как раз этот пример с гироскутерами и электросамокатами в ноябре-месяце указывает на то, что наша власть, как всегда, запаздывает.

Сезон уже прошел, и, наверное, актуально будет говорить про электросамокаты или гироскутеры в марте или апреле.

А сейчас самое время подумать про санки, лыжи и прочие зимние виды отдыха. Давайте штрафовать людей за то, что они катаются в нетрезвом виде на санках или на тьюбах спускаются с горок, не сдав предварительно анализы крови, не плюнув в алкотестер или тому подобное. Понятное дело, что никакого эффекта это не даст. Это только увеличивает возможности для коррупции как для обычных полицейских, так и для других представителей власти.

Какого-то изменения это не принесет».



Ранее с идеей отбирать водительские удостоверения за пьяную езду на велосипеде выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Если у нарушителя нет прав, его, по задумке парламентария, должны будут несколько лет не допускать до экзамена. Милонов даже предложил свою идею главе МВД Владимиру Колокольцеву. О его реакции пока не известно.

Какую максимальную скорость пропишут гироскутерам

Читать далее

Иван Якунин


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя