Самокатчиков проверят на трезвость

Минтранс запретит нетрезвым гражданам кататься на самокатах. Ведомство разработало документ, который опубликован на портале нормативно-правовых актов. Он предлагает распространить штрафы за нетрезвое вождение на скейтборды, ролики, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и другие так называемые «средства индивидуальной мобильности». Сейчас ограничения действую только на велосипедистов. Какие будут наказания за нетрезвую езду?

Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с членом Общественного совета при Минтрансе Натальей Агре: «Сейчас должно сформироваться отношение у тех, кто пользуется такими видами транспорта, что управлять ими в нетрезвом виде просто нельзя, потому что это угрожает здоровью, а также подвергает опасности тех, кто находится вокруг. В рамках проекта обсуждается и то, где люди на самокатах и роликах имеют право кататься, потому что на сегодняшний день фактически их рассматривают как пешеходов, а скорость передвижения может превышать 80 км/ч. В разных странах есть дорожная полиция, контроль также осуществляется обычными гражданами, которые сообщают представителям правопорядка о том, что человек находится в нетрезвом виде.

Рассматривают штрафы в качестве наказания.





Но сейчас также обсуждается сопутствующий момент — это лишение права управления автомобилем, по крайней мере ряд экспертов считает, что это было бы логично. Штраф в 1,5 тыс. руб. кажется несущественным для мегаполисов, но если брать в среднем по стране, то это достаточно серьезный штраф. Если говорить про международный опыт, то очень часто бывает конфискация транспортного средства, включая велосипеды. Я думаю, мы должны приблизиться к такой схеме, потому что на сегодняшний день мы видим, что количество дорожно-транспортных происшествий и вообще происшествий с таким транспортом постоянно растет».

Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — частый пользователь электросамокатов — инициативу не поддержал. По его мнению, снизить число ДТП такие штрафы не помогут: «Наша власть привычно пытается решить любую проблему путем штрафования. В этом нет ничего нового. Мы к этому привыкли и, наверное, удивляемся тому, за что еще не штрафуют. Однако как раз этот пример с гироскутерами и электросамокатами в ноябре-месяце указывает на то, что наша власть, как всегда, запаздывает.

Сезон уже прошел, и, наверное, актуально будет говорить про электросамокаты или гироскутеры в марте или апреле.

А сейчас самое время подумать про санки, лыжи и прочие зимние виды отдыха. Давайте штрафовать людей за то, что они катаются в нетрезвом виде на санках или на тьюбах спускаются с горок, не сдав предварительно анализы крови, не плюнув в алкотестер или тому подобное. Понятное дело, что никакого эффекта это не даст. Это только увеличивает возможности для коррупции как для обычных полицейских, так и для других представителей власти.

Какого-то изменения это не принесет».

Ранее с идеей отбирать водительские удостоверения за пьяную езду на велосипеде выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Если у нарушителя нет прав, его, по задумке парламентария, должны будут несколько лет не допускать до экзамена. Милонов даже предложил свою идею главе МВД Владимиру Колокольцеву. О его реакции пока не известно.

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Иван Якунин