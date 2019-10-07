Гироскутерам пропишут максимальную скорость

Движение электросамокатов и гироскутеров ограничат. Для таких средств передвижения пропишут максимальную скорость — 20 км/ч. Поправки в правила дорожного движения разрабатывают Минтранс и Госавтоинспекция. О деталях изменений в интервью “Ъ FM” сообщил начальник Научного центра дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. В свою очередь, в Госдуме предложили изымать гироскутеры и электросамокаты у тех, кто нарушит новые правила. Подробнее о грядущих изменениях — в материале Александра Рассохина.

Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. В последние годы все чаще можно встретить их на улицах российских городов, а в интернете — найти ролики, в которых, к примеру, владелец электросамоката мчит по МКАДу, или сотрудник службы доставки еды рассекает по «встречке». Все чаще можно услышать и о происшествиях: сбил пешехода, врезался в автомобиль. С 2017 года в России произошло 140 аварий с участием электросамокатов и гироскутеров, четыре человека погибло.

Появление правил для таких средств передвижения было вопросом времени. Двигаться на электросамокате или моноколесе можно будет по велодорожкам, если их нет — по тротуарам, а при их отсутствии — по проезжей части в правом ряду. В любом случае скорость не должна превышать 20 км/ч, рассказал в интервью “Ъ FM” начальник Научного центра дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин: «Электросамокаты, моноколеса, гироскутеры отнесены к категории средств индивидуальной мобильности. Подчеркиваю, это не транспортные средства, это некие средства передвижения. Соответственно, человек, который на них передвигается, приобретает статус лица, использующего средство индивидуальной мобильности».

Что будет ждать нарушителей новых правил, в МВД пока не уточняют, а вот в думском комитете по транспорту и строительству уже выступили со своим предложением: изымать в таких случаях средства индивидуальной мобильности. Один из членов комитета Александр Васильев сам постоянно ездит на электросамокате. Инициативу поддерживает. Но вот кто будет следить за ее реализацией — большой вопрос, добавляет депутат: «Можем ли мы представить себе, что Госавтоинспекция будет тормозить владельца моноколеса, который едет по тротуару со скоростью больше 20 км/ч? Как он будет замерять его скорость? Будет это делать радаром? Где тогда номерной знак? Понятно, что такие транспортные средства несовершенны, с точки зрения безопасности».

80% электросамокатов, которые можно встретить на улицах Москвы имеют максимальную скорость 20-40 км/ч. Стоимость их колеблется в пределах 20-40 тыс. руб. Те же самокаты, которые зачастую попадают в сводку происшествий, могут «выжимать» и 60, и даже 100 км/ч. Правда, стоят они от 170 до 300 тыс. руб., рассказывает вице-президент электросамокатного клуба «Ночные ежики» Александр Осипов. Идею МВД он поддерживает, но с одной оговоркой: «Мы в своем клубе заявляем, что можно двигаться по тротуару, по велодорожке с ограничением скорости.

Но если ты хочешь выезжать на проезжую часть, то будь добр, поддерживай среднюю скорость потока. Это около 40 км/ч, если мы говорим про Москву».

Популярность электросамокатов привлекла внимание и бизнес. В прошлом году в Москве появились первые сервисы проката. Скажутся ли на их бизнесе новые правила? Руководитель пресс-службы компании «Делисамокат» Алена Балакирева не видит каких-либо рисков: «Мы закупали самокаты с довольно ограниченной мощностью, больше 20 км/ч разгоняться они не могут. Наш сервис доступен совершеннолетним клиентам, и мы, действительно, всегда просили родителей не разрешать деткам ездить, как и не разрешать взрослым ездить вместе с детьми. Сервис все-таки для тех, кто постарше».

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Помимо новомодных гироскутеров, моноколес, электросамокатов, под средства индивидуальной мобильности подпадут скейтборды, а также ролики. Правда, впереди зима, а значит, у владельцев будет время подготовиться к новым правилам, как будет время и у ГИБДД предусмотреть все нюансы. Ожидается, что для начала госавтоинспекция проведет общественные слушания. Только после поправок обновленные ПДД опубликуют на портале нормативных правовых актов.

Сейчас владельцы электросамокатов и гироскутеров приравнены к пешеходам. Единственное наказание для них, согласно правилам дорожного движения, — штраф 1,5 тыс. руб. за езду в состоянии алкогольного опьянения. В июле ограничение в 20 км/ч для электросамокатов ввели в Германии, в сентябре — во Франции. Кроме того, немецкий Минтранс предлагает обязать водителей такого транспорта получать права, а в Великобритании для передвижения на электросамокатах предусмотрены специальные территории.