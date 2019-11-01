Извержение вулкана из списка

Минприроды, выяснил “Ъ”, уведомило ЮНЕСКО о намерении исключить часть территории из объекта всемирного природного наследия «Вулканы Камчатки». По планам камчатских властей и группы «Интеррос» Владимира Потанина к 2027 году в 60 км от Петропавловска-Камчатского в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагери и геопарк. В «Гринписе России» скептически оценивают шансы природоохранного ведомства заручиться согласием международной организации, указывая, что прецедентов в отношении природных объектов ЮНЕСКО на территории РФ еще не было.

Минприроды направило в ЮНЕСКО уведомление об изменении границ природного парка «Южно-Камчатский» (входит в состав объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки»). Об этом “Ъ” сообщили два собеседника, знакомые с ситуацией, а также источник “Ъ” в правительстве Камчатки. Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обращался к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой дать Минприроды соответствующее поручение. В письме (есть в распоряжении “Ъ”) говорится, что проект «Парк "Три вулкана"» является «одним из приоритетов в развитии туристической отрасли в Камчатском крае». А поскольку капитальное строительство может послужить основанием для включения объекта в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, «представляется целесообразным исключить земельный (лесной) участок» из объекта ЮНЕСКО.

Как ранее сообщал “Ъ”, на Камчатке планируется создать «курорт международного стандарта» в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый на ТОР «Камчатка» стоимостью 39,2 млрд руб. 15 млрд руб. в его строительство намерены инвестировать группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры Сергея Бачина (является директором ООО «Роза Хутор»). К 2027 году в 60 км от Петропавловска-Камчатского появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагери и геопарк. По мнению инвесторов проекта, которые строили горнолыжные курорты к сочинской Олимпиаде, новый туркластер сможет привлечь более 400 тыс. туристов в год, в том числе и иностранных. Для этого планируется построить порт в бухте Вилючинская, а также снять ограничение на пребывание иностранных граждан в некоторых зонах на территории Камчатского края.

В апреле Юрий Трутнев рекомендовал правительству Камчатского края совместно с Минприроды после получения от «Роза Хутор» утвержденного мастер-плана «проработать вопрос о корректировке границ особо охраняемых природных территорий» (ООПТ). В драфте, подготовленном Минвостокразвития, Минприроды, краевому правительству поручается к концу сентября 2019 года подготовить, а к середине октября утвердить «дорожную карту» по «исключению участков, находящихся в границах ООПТ и границах объекта ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки"». Экологи предупреждали, что это может привести к переводу части камчатских заповедных территорий в список всемирного наследия под угрозой и «имиджевым потерям» для России.

Ответственный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе подтвердил “Ъ”, что такое уведомление отправлено, однако обратил внимание, что эта процедура «довольно длительная» и ее исход сейчас предугадать нельзя. В Минприроды “Ъ” подтвердили, что ведомство направило в ЮНЕСКО «уведомление о возможном незначительном изменении границ парка "Южно-Камчатский"»: «Корректировки могут коснуться менее чем 1% территории объекта наследия. Взамен будут предоставлены равноценные или более ценные участки. А заявка (полноценный документ с обозначением компенсационных территорий) еще не подавалась». На просьбу “Ъ” уточнить конкретные участки, предлагаемые к исключению из объекта ЮНЕСКО, в Минприроды отметили лишь, что изменения затрагивают «земельные (лесные) участки», расположенные в границах природного парка. За «более подробной информацией» в ведомстве рекомендовали обращаться в «субъект». В правительстве Камчатского края не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”, отправленный во вторник.

Собеседник “Ъ”, знакомый с планами ведомства и региональных властей, говорит, что речь идет о территории, прилегающей к вулкану Вилючинский, а взамен предлагается включить в объект ЮНЕСКО вулкан Горелый.

«В этом случае речь идет уже о значительном изменении границ, которое нужно оформлять в качестве полноценной заявки — как на новый объект ЮНЕСКО,— объясняет Михаил Крейндлин из "Гринписа России".— Вряд ли Центр всемирного наследия согласится, что это незначительное изменение, даже несмотря на процент территории». Впрочем, даже в случае признания международной организацией изменений, предлагаемых природоохранным ведомством, незначительными решение о корректировке границ будет рассматриваться лишь летом 2020 года на очередной сессии комитета. До этого момента, указывает эксперт, любая деятельность, которая окажет негативное воздействие на природные комплексы, запрещена. По словам господина Крейндлина, подобных прецедентов в отношении природных объектов ЮНЕСКО на территории России еще не было. В частности, в 2015 году Минприроды отправляло заявки на исключение из границ объекта «Западный Кавказ» плато Лагонаки, а также месторождения Чудное из объекта «Девственные леса Коми». Тогда эксперты консультативного органа ЮНЕСКО дали отрицательное заключение еще на первом этапе.

Анна Васильева