Камчатку осваивают с вулканической активностью

“Ъ” выяснил подробности проекта туристического кластера стоимостью 39,2 млрд руб. на Камчатке. К 2027 году в 60 км от Петропавловска в районе трех вулканов появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагеря и геопарк. По мнению инвесторов проекта, которые строили горнолыжные курорты к сочинской Олимпиаде, новый туркластер сможет привлечь более 400 тыс. туристов в год, в том числе и иностранных. Для этого планируется построить порт в бухте Вилючинская, а также снять ограничение на пребывание иностранных граждан в некоторых зонах на территории Камчатского края. При этом потребуется изменить статус особо охраняемых природных территорий, в том числе части объекта, находящегося под защитой ЮНЕСКО. Экологи предупреждают, что это может привести к переводу части камчатских заповедных территорий в список Всемирного наследия под угрозой и «имиджевым потерям» для России.

Чтобы в гавань заходили корабли

В распоряжении “Ъ” оказался драфт комплексного плана реализации проекта «Создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый» (парк «Три вулкана»), который Минвостокразвития РФ подготовило по поручению вице-премьера и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Согласительное совещание по нему состоится 25 июня.

Ранее стало известно о планах по созданию туркластера на Камчатке общей стоимостью 39,2 млрд руб.— из них 15 млрд руб. в его строительство намерены инвестировать группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры Сергея Бачина (является директором ООО «Роза Хутор»).

Туркластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту.

Юрий Трутнев по итогам совещания 30 апреля (протокол есть в распоряжении “Ъ”) поручил Минобороны совместно с правительством края рассмотреть возможность снятия ограничений на судоходство в бухте Вилючинская. Также им совместно с ФСБ и ФСТЭК к сентябрю поручено направить в правительство предложения «по исключению из границ зон с регламентированным пребыванием иностранных граждан земельных участков, планируемых к посещению туристами в рамках реализации проекта». Кроме того, «Розе Хутор» к марту следующего года рекомендовано направить в Ростуризм предложения по развитию круизного туризма «в том числе с использованием круизных лайнеров под российскими флагами». Напомним, «Роза Хутор» (контролируется «Интерросом») построила одноименный горнолыжный курорт к Олимпиаде в Сочи.

Пока официально заявлялось о планах по строительству в районе сопки Горячей (около 60 км от Петропавловска) курорта на тысячу гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двух канатных дорог. Но согласно комплексному плану, в рамках первого этапа (2019–2022 годы) помимо этого предполагается строительство смотровой площадки на вулкане Вилючинский, создание геопарка в районе вулкана Мутновский, автодороги и морского порта в Вилючинской бухте. В рамках второго этапа проекта (до 2027 года) планируется строительство сети туристских эколагерей, «туристских объектов» в бухте Вилючинская, «горный курорт» в районе одноименного вулкана, а также туристский лагерь на геотермальной электростанции Мутновская. Авторы проекта рассчитывают, что парк ежегодно будут посещать более 400 тыс. человек.

В Ростуризме уже поддержали проект создания парка. «Этот проект может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения,— заявляла ранее глава ведомства Зарина Догузова.— Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях: федеральном и региональном». «Это не просто проект, это прорывной проект, потому что он открывает возможности массового туризма на Камчатке»,— заявлял полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Вулканический статус

По итогам совещания 30 апреля господин Трутнев рекомендовал правительству Камчатского края совместно с Минприроды после получения от «Розы Хутор» утвержденного мастер-плана «проработать вопрос о корректировке границ особо охраняемых природных территорий» (ООПТ). В драфте, подготовленном Минвостокразвития, Минприроды и краевому правительству поручается к концу сентября 2019 года подготовить, а к середине октября утвердить «дорожную карту» по «исключению участков, находящихся в границах ООПТ и границах объекта ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки"».

Вулкан Горелый расположен в границах памятника природы «Кальдера вулкана Горелый», вулкан Вилючинский — в границах памятника природы «Редкие ландшафты вулкана Вилючинский», а также природного парка «Южно-Камчатский». В последнюю ООПТ также входит третий вулкан — Мутновский. Природный парк «Южно-Камчатский» включен в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

Эксперт «Гринпис России» Михаил Крейндлин объясняет, что региональные ООПТ являются собственностью субъекта, однако федеральное и краевое законодательство не предусматривает исключения из них участков под строительство туристической и дорожной инфраструктуры. По его словам, властям края придется вносить поправки, легализующие изменение границ ООПТ, «но это будет сопровождаться протестными кампаниями экологов, ученых и местных жителей, а также вопросами прокуроров». Исключение же земель объекта ЮНЕСКО может повлечь более серьезные последствия и даже поставить под сомнение возможность реализации проекта и как минимум его сроки. «России надо будет подать заявку с обоснованиями в Центр Всемирного наследия о своем желании изменить границы объекта,— объясняет “Ъ” Михаил Крейндлин.— После этого центр пришлет экспертов консультативного органа, которые на месте все осмотрят и дадут заключение. Потом эту заявку рассматривают другие эксперты, которые делают заключение для центра. Если оно положительное, то включается в проект следующей сессии Комитета Всемирного наследия. Это займет минимум два года».

Эксперт при этом уверен, что ЮНЕСКО на изменения не согласится. По его словам, до сих пор не было ни одного случая по исключению значительных участков из границ объектов Всемирного природного наследия на территории России, хотя попытки со стороны российских чиновников предпринимались.

В частности, в 2015 году Минприроды отправляло заявки на исключение из границ объекта «Западный Кавказ» плато Лагонаки, а также месторождения Чудное из объекта «Девственные леса Коми». Тогда эксперты консультативного органа ЮНЕСКО дали отрицательное заключение еще на первом этапе. Неуведомление комитета о намерении изменить границы объекта Всемирного наследия, а также исключение из него участков без положительного заключения экспертов будет означать нарушение Россией Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия и может повлечь перевод территории в список Всемирного наследия под угрозой, заявляет господин Крейндлин. Такое решение влечет имиджевые потери для страны, которые в прошлом не раз волновали российских чиновников. Например, возможностью включения в перечень Всемирного наследия под угрозой «Западного Кавказа» в 2017 году были озабочены в МИД России: глава ведомства Сергей Лавров обращался к президенту с просьбой рассмотреть вопрос соблюдения Россией конвенции (см. “Ъ” от 5 июня 2017 года). Кроме того, еще до Олимпиады, когда ряд спортивных объектов планировалось построить в непосредственной близости к объекту Всемирного наследия, что вызвало серьезные претензии со стороны ЮНЕСКО, Владимир Путин распорядился перенести их строительство на другие площадки.

«Надо найти такое место, чтобы не навредить Всемирному наследию»

«Каждый из трех вулканов уникален,— объяснил “Ъ” доктор биологических наук, профессор Камчатского государственного технического университета Евгений Лобков.— Например, Горелый не имеет аналогов, потому что у него от 8 до 11 кратеров. У подножия вулканов — термальные источники, которые у нас называют микродолиной гейзеров. И все они очень близко к городу и хорошо доступны для туристов». Господин Лобков отмечает, что проект нуждается во вдумчивой проработке:

«Там большая территория, где места хватит всем, но надо будет найти такое место, чтобы не навредить Всемирному наследию».

«Инвестпроектов с такими вложениями в туризм на Камчатке никогда не было,— заявил “Ъ” губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.— Его реализация может создать массовый поток туристов, который необходим для развития всего региона. Но мы понимаем риски, связанные с угрозами для ООПТ. Поэтому в соответствии с поручением правительства РФ мы рассматриваем возможность функционирования туркластера "Три вулкана" на землях ООПТ. Мы найдем баланс между интересами инвестора и сохранением экосистемы».

«Мы никак не можем комментировать пока еще несуществующий мастер-план, но все идеи компании "Парк Три Вулкана" (создана для реализации проекта.— “Ъ”) касаются только тех территорий, где возможно создание экологических троп и туристской инфраструктуры,— заявил “Ъ” директор по коммуникациям "Интерроса" Антон Муравьев.— Предлагаем обсудить мастер-план после его презентации».

Анна Васильева