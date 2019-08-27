Камчатский парламент готовит почву для трех вулканов

Камчатские чиновники начали подготовку к реализации проекта туристического кластера «Парк три вулкана» стоимостью 39,2 млрд руб. Внесенный губернатором законопроект, которым предусматривается возможность изъятия из природоохранных территорий земель, на которых планируется строительство объектов ТОР «Камчатка», готовится ко второму чтению в краевом заксобрании. Как ранее писал “Ъ”, к 2027 году в 60 км от Петропавловска-Камчатского в районе трех вулканов появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагери и геопарк. Однако проект сопряжен с рядом трудностей: изначально для его реализации требовалось исключение участков из объекта, находящегося под охраной ЮНЕСКО,— в этом случае поправок в региональное законодательство будет недостаточно.

Как выяснил “Ъ”, законопроект «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в Камчатском крае» ко второму чтению претерпел ряд изменений. Ранее краевое законодательство допускало изменение границ природоохранных территорий лишь в некоторых случаях, в частности из-за включения в их состав участков, имеющих особое значение, а также включения части ООПТ в границы другой заповедной территории. Однако в апреле 2019 года в первом чтении краевым заксобранием был одобрен внесенный губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным законопроект, увеличивающий число оснований для изменения границы региональных ООПТ и даже их сокращения.

Поправки предлагают исключать из состава таких территорий участки, которые потеряли природоохранное, научное, историко-культурное или другое «особо ценное значение».

Ко второму чтению законопроект пополнился коротким, но весомым уточнением (копия разосланных для ознакомления поправок есть в распоряжении “Ъ”).

Так, предлагается разрешить исключать из ООПТ участки, потерявшие свое «особо ценное значение» «для размещения объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Камчатка"».

Как ранее сообщал “Ъ”, на Камчатке планируют создать курорт международного стандарта вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый на ТОР «Камчатка» общей стоимостью 39,2 млрд руб.— из них 15 млрд руб. в его строительство намерены инвестировать группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры Сергея Бачина (является директором ООО «Роза Хутор»). К 2027 году в 60 км от Петропавловска-Камчатского появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагери и геопарк. По мнению инвесторов проекта, которые строили горнолыжные курорты к сочинской Олимпиаде, новый туркластер сможет привлечь более 400 тыс. туристов в год, в том числе и иностранных. Для этого планируется построить порт в бухте Вилючинская, а также снять ограничение на пребывание иностранных граждан в некоторых зонах на территории Камчатского края.

По итогам совещания 30 апреля вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал правительству Камчатского края совместно с Минприроды после получения от «Розы Хутор» утвержденного мастер-плана «проработать вопрос о корректировке границ особо охраняемых природных территорий» (ООПТ). В драфте, подготовленном Минвостокразвития, Минприроды, краевому правительству поручается к концу сентября 2019 года подготовить, а к середине октября утвердить «дорожную карту» по «исключению участков, находящихся в границах ООПТ и границах объекта ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки"». Экологи предупреждали, что это может привести к переводу части камчатских заповедных территорий в список Всемирного наследия под угрозой и «имиджевым потерям» для России.

Вулкан Горелый расположен в границах памятника природы «Кальдера вулкана Горелый», вулкан Вилючинский — в границах памятника природы «Редкие ландшафты вулкана Вилючинский», а также природного парка «Южно-Камчатский». В последнюю ООПТ также входит третий вулкан — Мутновский. Природный парк «Южно-Камчатский» включен в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

В правительстве Камчатского края необходимость этих поправок объяснили «правоприменительной практикой». «Исключая такие участки, появляется возможность обосновать включение в границы указанной особо охраняемой природной территории регионального значения участков сопредельных с ней территорий, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное значение,— сказали “Ъ” в пресс-службе администрации.— Например, в границы природного парка "Быстринский" планируется включение территории северо-западной части вулкана Ичинская сопка, поскольку вместе они составляют единую экологическую систему». Вместе с тем исключенные участки являются «самостоятельными объектами гражданского оборота» и в дальнейшем «в установленном законом порядке могут предоставляться для размещения в том числе объектов инфраструктуры ТОР», подтвердили “Ъ” в правительстве края.

«К сожалению, понятие об утрате особо ценного значения очень субъективно,— говорит эксперт "Гринпис России" Михаил Крейндлин.— Доказать "утрату значения" можно практически всегда,— например, устроить пожар и сказать: все сгорело, охранять нечего». По его мнению, новое уточнение рассчитано именно на изъятие земель Южно-Камчатского парка. Впрочем, указывает эксперт, только поправок в краевое законодательство будет недостаточно: «Парк полностью входит в объект ЮНЕСКО, поэтому исключение из него каких-либо участков необходимо будет согласовывать с ними. А если они без одобрения исключат территории, то это прямое основание для перевода в список Всемирного наследия под угрозой».

Кроме того, по мнению господина Крейндлина, поправки могут спровоцировать недовольство не только среди экологов, но и у местных жителей. В качестве примера он приводит Приморский край, где в конце июля приняли поправки, позволяющие упразднять ООПТ или изменять их границы. В итоге законопроект спровоцировал возмущение среди краевых ученых, экологов и обычных жителей. Так, в регионе прошли одиночные пикеты и митинги, также активисты надеются вынести этот вопрос на референдум.

Анна Васильева