Москва меняет стратегию борьбы с пробками

Московская мэрия заказала консультантам из компании McKinsey новую концепцию транспортного развития. Предыдущую стратегию приняли еще в 2011 году. Предполагалось, что она позволит пересадить автомобилистов на общественный транспорт. Эту задачу во многом выполнили, но принципиально ситуация с заторами в городе не решена. Именно поэтому понадобилась новая концепция. На что будет опираться новая стратегия? И насколько она оправдана? Об этом Владимир Расулов и Яна Пашаева.

Цена вопроса — 210 млн руб., срок — 160 дней. За такую сумму и время, по данным газеты «Ведомости», компания McKinsey подготовит новую транспортную стратегию для Москвы. Еще известно, что в техническом задании проставлен 21 приоритет. Например, увеличить пропускную способность транспорта, развить метро, запустить московские центральные диаметры и понять, насколько применимы в столице новые технологии — большие данные, виртуальная и дополненная реальности, 5G, а также искусственный интеллект.

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Все это могло бы эффективнее помочь бороться с пробками в столице, считает директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев: «Я думаю, что в значительной степени можно ожидать сохранения прежней политики, поскольку в целом она в мировом тренде. Но тем не менее можно рассчитывать, что будут включаться в проект и новые технологические системы, в частности управления светофорами, когда каждый светофор оптимизируется не в большой сети, а как самостоятельный интеллектуальный агент, и это дает хороший эффект пропускной способности.

Отдельная задача — это управление плановыми перекрытиями и ремонтами дорог.

Когда прежде, чем планировать те или иные работы, в специальных системах моделируется влияние на реальную дорожную ситуацию. Плюс, в Москве есть еще особенность, которая, на самом деле, по миру не очень распространена, — это дачная культура, приводящая к существенному трафику в пятницу вечером и в воскресенье вечером. С этим тоже нужно что-то делать».

В столичном департаменте транспорта по поводу новой стратегии заявили, что действующая концепция рассчитана до 2020 года. А за девять лет Москва сделала большой рывок, но появились новые технологии, и поэтому мэрия поручила разработать краткосрочную стратегию — до 2023 года и долгосрочную — до 2040 года. В компании McKinsey от комментариев отказались. Мэр столицы Сергей Собянин, комментируя эту тему в эфире телеканала «Дождь», заявил, что столичные транспортные власти накопили такой опыт и сами могут давать консультации и рассказывать, как надо бороться с пробками.

Чтобы заторов в городе стало меньше, столичные власти с 2011 года активно создавали выделенные полосы для общественного транспорта, строили новые станции метро, открыли МЦК и стали штрафовать водителей за неоплаченную парковку. В новой стратегии предполагается сделать ставку даже на технологию вакуумных поездов Hyperloop, которую разработал Илон Маск.

Доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Сергей Зеге считает, что для разгрузки столичных дорог можно задействовать более простые и дешевые механизмы: «Москва разделена и реками, и железными дорогами, надо улучшить связанность территорий. Самый простой и дешевый способ — это начать строить транспортные сооружения только для легковых машин. Именно они создают пробки.

Для каждого вида транспорта, на который есть большой спрос, надо строить выделенные пути.

И тогда производительность этих путей будет намного больше, чем тогда, когда это все смешано. Есть более перспективные разработки, пригодные для условий крупного города, потому что то, что предложил Маск, — это хорошо сделать между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом и возить там грузы. Это, прежде всего, грузовая система».

А вот журналист и урбанист Илья Варламов убежден, что приоритетом мэрии в новой стратегии должно оставаться повышение привлекательности общественного транспорта: «Если оценивать сделанное, то это довольно последовательная политика нашего Дептранса — ограничение автомобилизации и попытка пересадить людей на общественный транспорт. Но не во всех местах это происходит эффективно, то есть, например, очень странно, что они ликвидируют троллейбусное движение, меняют троллейбусы на автобусы, особенно сейчас на окраинах. Это не очень хорошо, потому что троллейбус более экологичный вид транспорта, чем автобус. Опять же странно, что реформы недостаточно радикальные. У нас недавно реконструировали Садовое кольцо, реконструировали Тверскую улицу, по какой-то причине там не сделали выделенные полосы для общественного транспорта.

В целом, конечно, люди пересаживаются на общественный транспорт, используют каршеринг, больше ходят, ездят на велосипеде.

Поскольку мы будем дальше помогать людям отказываться от машины, главное — это не запретительные меры. Но важен вопрос альтернативы, то есть что мы предлагаем человеку, который от личного автомобиля отказывается».

Для борьбы с пробками в Москве в прошлом году значительно взлетели цены на парковку в центре. Появились улицы с рекордным тарифом 380 руб. в час. В мэрии тогда пообещали, что в городе гарантированно будут свободные места и не будет машин, которые ищут стоянку. По официальным данным, ежегодно Москва тратит на развитие транспортной инфраструктуры больше 500 млрд руб.