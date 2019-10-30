У дороги нет плохой погоды

Наступление осенне-зимнего сезона чревато дополнительными рисками для автомобилистов: ухудшается видимость знаков и разметки, уменьшается световой день, увеличивается интенсивность осадков. В связи с этим вырастают требования к эксплуатационному состоянию автодорог. Ежегодно дорожный надзор Госавтоинспекции выявляет тысячи нарушений, но если раньше у регионов не хватало финансирования на устранение недостатков, то нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» эту проблему призван решить. Госавтоинспекция призывает субъекты федерации заранее планировать необходимые мероприятия.

Неблагоприятный прогноз

С наступлением осенне-зимнего периода риски попасть в ДТП традиционно растут, это видно по ежегодным статистическим данным. Подобное явление выглядит на первый взгляд логичным, ведь укорачивается световой день, начинаются обильные осадки, снижается сцепление с дорогой и видимость. Однако улично-дорожная сеть должна обеспечивать безопасное движение в любое время года.

Эксплуатационные требования закреплены в ряде документов, один из которых — ГОСТ Р 50597-2017, обязательный к применению с ноября 2018 года. В стандарте подробно описаны, в частности, условия зимнего содержания автодорог и дорожной инфраструктуры. Существуют также отдельные стандарты по освещению, светоотражению знаков и разметки. Выявить нарушение может любой сотрудник, но дальнейшие процессуальные действия осуществляют в основном инспекторы дорожного надзора. Они выезжают на место и проверяют информацию независимо от того, откуда она пришла — от коллеги или от гражданина. Если нарушения подтверждаются, то в отношении виновника составляется протокол по статье 12.34 КоАП (максимальный штраф достигает 300 тыс. руб.). Раньше меру наказания по данной статье инспектор определял самостоятельно, рассказывает заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Олег Понарьин, но решения порой принимались не слишком объективно, и в 2017 году в закон внесли изменения, с тех пор решение принимает суд. «Такой подход мы считаем более правильным, поскольку в суде действует принцип состязательности»,— поясняет он. Одновременно с применением статьи 12.34 КоАП ответственному за содержание дороги лицу выдается предписание устранить нарушение, если в установленный срок этого не происходит, то применяется вторая статья — 19.5 КоАП, предусматривающая штраф до 200 тыс. руб. Меру наказания по ней также определяет суд.

Основные виды нарушений, выявляемых на региональных дорогах

вид нарушения доля в общем числе нарушений, % Отсутствие, плохая видимость разметки 50 Недостатки зимнего содержания 20 Отсутствие освещения 11 Отсутствие знаков в необходимых местах 10 Плохое состояние обочин 9

Данные ГУОБДД МВД России, январь-сентябрь 2019 года

Сроки устранения нарушений описаны в ГОСТ Р 50597-2017. В документе говорится, к примеру, что в течение суток должен быть очищен от снега дорожный знак или отремонтирован светофор, в течение 1–5 дней должно быть исправлено неработающее освещение над проезжей частью. Устранение неровностей и ликвидация ям на проезжей части — это тоже недостатки эксплуатации дорожной сети, обращает внимание Олег Понарьин: они должны быть устранены в строго определенные ГОСТом сроки. Обязанность эта лежит на подрядчике, который работает в регионе по контракту, и на заказчике — ответственном за состояние дорог органе власти (это может быть, к примеру, региональный Минтранс, управление автодорог или ФКУ Росавтодора).

Инспектор в ходе проверки может обнаружить, к примеру, низкую пропускную способность участка дороги или транспортной развязки, что также приводит к ухудшению безопасности движения (пробки приводят к росту мелких ДТП), хотя нарушений требований ГОСТа в этом случае может и не быть. Тогда сотрудник дорнадзора выносит представление о том, что участок требует реконструкции. Документ направляется в местные органы власти, при этом конкретные сроки выполнения работ ГИБДД не устанавливаются — необходимо найти финансирование, подготовить проектную документацию по реконструкции, пройти все экспертизы, провести конкурсные процедуры и заключить контракт. Все эти процедуры могут растянуться на несколько лет.

Как штрафуют за нарушения эксплуатационного состояния дорог

статья КоАП число нарушений изменение к прошлому году, % федеральные дороги региональные дороги местные дороги 12.34 ч. 1 (юрлица) 9698 12,2 299 2047 7280 выдано предписаний устранить нарушения 98040 13,1 3856 20110 73867 12.34 ч. 1 (должностные лица) 11152 -19,4 717 2485 7905 выдано предписаний устранить нарушения 74360 -7,4 7071 28474 38705

Данные ГУОБДД МВД России, январь-июнь 2019 года

Крайне важно, чтобы мероприятия по устранению нарушений планировались заранее, подчеркивает Олег Понарьин. Он приводит пример межведомственных заседаний комиссий по безопасности дорожного движения, которые проводят территориальные подразделения Госавтоинспекции и федеральные казенные учреждения (ФКУ) Росавтодора и в рамках которых вырабатываются сценарии снижения аварийности в очагах концентрации ДТП на федеральных дорогах (строительство светофоров, надземных пешеходных переходов, установка знаков и т. д.) и согласовываются планы работ. Аналогичные совместные комиссии должны проводиться региональными органами власти для устранения причин и условий ДТП на региональной сети.

Фото: Михаил Фролов, Комсомольская правда

Нехватка денег не аргумент

Надо сказать, что владельцы дорог и без предписаний прекрасно знают все имеющиеся недостатки, но, ссылаясь на нехватку финансирования, устранить нарушения оперативно не могут. Вместе с тем, отмечает Олег Понарьин, аргумент об отсутствии денег не может использоваться как повод, чтобы не устранять нарушения: в нынешних условиях подобные аргументы совершенно несостоятельны. Во-первых, с 2011 года изменением в Бюджетный кодекс в России введена система региональных дорожных фондов, которые наполняются за счет сборов от топливных акцизов, транспортного налога, а с 2018 года туда направляются поступления от штрафов за нарушения ПДД. Целевое назначение средств фондов — финансирование содержания и реконструкции дорожной сети. Во-вторых, начиная с 2019 года по линии нацпроекта БКАД регионам начали выделять значительный объем финансирования — только в этом году субъекты федерации получили на ремонт более 106 млрд руб. из федерального бюджета. «Недостатка в деньгах в этом году нет»,— заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на недавнем совещании в Екатеринбурге. Если же необходимо привести в порядок дорогу местного значения (средства нацпроекта на это не выделяются), то муниципалитет всегда может запросить финансовую помощь у региона, отмечает Олег Понарьин,— вопрос лишь в желании и умении убедить вышестоящую власть в том, что мероприятия по безопасности движения должны финансироваться в полном объеме. Регион, в свою очередь, может запросить финансовую поддержку у Росавтодора. «Механизмы для получения финансирования на устранение эксплуатационных недостатков существуют, просто надо уметь ими пользоваться»,— резюмируют в ГИБДД России.

«Крайне важно, чтобы собственники автодорог осваивали бюджетные средства с умом, потому что глупо в рамках ремонтных работ сделать лишь идеально ровный асфальт,— добавляет начальник отдела дорожного надзора Госавтоинспекции России полковник полиции Леонид Ребриков.— В результате мы получим резкий всплеск аварийности из-за водителей, превышающих скорость. Необходимы также разделительные ограждения, камеры контроля скорости и другая инфраструктура». В Госавтоинспекции считают, что инспекторам следует участвовать в приемке отремонтированных дорог, поскольку у сотрудников дорнадзора есть опыт и необходимые знания в этой области, они способны дать объективную и непредвзятую оценку. В ряде регионов сотрудников Госавтоинспекции уже приглашают, но массовой эта практика пока не стала, рассказывает Леонид Ребриков, нормативно это пока не закреплено.

Надо сказать, что между Госавтоинспекцией и дорожниками долгое время велись споры о том, что же считать нормативным состоянием автодороги: восстановление асфальтобетонного покрытия или комплексное обслуживание участка, включающее ремонт всей инфраструктуры (знаков, разметки, освещения, разделителей). Руководству ГИБДД России удалось убедить Минтранс и Росавтодор в том, что необходимо применять именно комплексную оценку, и эта позиция была поддержана на федеральном уровне. Но, к сожалению, дорожные организации на местах по-прежнему настаивают на том, что достаточно лишь поменять асфальт, отмечает Олег Понарьин.

Термин «нормативное состояние», используемый при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», означает соответствие автотрассы основным пользовательским характеристикам, таким как продольная ровность покрытия и отсутствие дефектов на проезжей части, рассказывает замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Алексей Торощин. «В том числе речь, конечно же, идет и о безопасности дорожного движения, ведь если дорога будет неровная и иметь дефекты, ничего хорошего в этом плане ждать не приходится»,— говорит он. Господин Торощин подчеркнул, что обеспечение безопасности движения является одной из основных задач нацпроекта, которая выделена в отдельные целевые показатели федеральных проектов «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная сеть»: это и снижение мест концентрации ДТП, и уменьшение социального риска в ДТП, и обеспечение различной вспомогательной инфраструктурой дорожной сети. «Эти мероприятия выполняются на всей сети автодорог РФ и реализуются как в рамках мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию участков автодорог, так и в виде отдельных точечных мероприятий,— говорит Алексей Торощин.— Росавтодор и подведомственные ему учреждения оказывают методологическую поддержку субъектам, ведут мониторинг реализации мероприятий нацпроекта по достижению поставленных задач. В регионах организованы проектные группы, которые проводят соответствующую работу. В состав таких групп входят все заинтересованные стороны, в том числе ГИБДД и представители общественности».

У инспекторов есть не только опыт, но и приборы для контроля, которых в ближайшие годы станет гораздо больше: это заложено в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения». В 2019 году Госавтоинспекция получит более 4 тыс. различных измерительных инструментов, финансирование на это уже выделено. Базовый прибор инспектора, рассказывает полковник Ребриков, это 3-метровая линейка (рейка), по которой можно определить ровность, уклон и выявить колейность. Другой важный инструмент — прибор для измерения коэффициента сцепления шин с покрытием. Инспектору в работе также нужен лазерный дальномер — с помощью него инспекторы могут определить зону видимости на дороге. На основании полученных расчетов принимается решение, разрешать ли обгон на участке дороги или запрещать, поскольку такой маневр может быть небезопасным. Среди новых приборов — ретрорефлектометры (с их помощью проверяется способность знаков отражать свет) и люксметры (используются для проверки освещенности дороги). В 2020 году планируется поставить в подразделения партию устройств для проверки светоотражающих свойств разметки.

Чем ГИБДД будет контролировать состояние дорог

тип прибора Планируемая беспеченность на конец 2019 года, шт. Прибор для измерения коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием 995 Курвиметр для измерения размеров дорог и обочин 1563 Прибор для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов и обочин 2149 Прибор для измерения освещенности покрытия 1869

Данные ГУОБДД МВД России

«Влияние недостатка освещенности на аварийность — очень серьезная проблема, особенно в населенных пунктах, через которые транзитом проходят федеральные и региональные дороги»,— отмечает полковник Леонид Ребриков. В июне 2019 года в ходе заседания Госсовета на нее обратил внимание президент. «За пределами агломераций практически на всех дорогах — кромешная темень, и дело не только в неразвитой инфраструктуре,— заявил он.— Дело в дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой». Глава государства поручил разобраться с этой проблемой до 1 декабря 2019 года.

Необходимость общественного контроля

Несмотря на повышенное внимание властей к ремонту, усиление контроля со стороны ГИБДД и увеличение финансирования, моментального улучшения состояния всех дорог не произойдет, ведь реализация нацпроекта БКАД рассчитана до конца 2024 года. У граждан есть все возможности ускорить эти процессы, ведь обратная связь с населением — важный инструмент взаимодействие между жителями и органами власти.

Уже налажена система мониторинга, собирающая всю информацию (в том числе с соцсетей) по поводу ремонта дорожной сети, рассказывает депутат Госдумы, член комитета по транспорту, координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Александр Васильев. Сведения аккумулируются в системе «Эталон» Минтранса, проблемные точки отображаются в виде точек на интерактивной карте, ее видят все чиновники. «Мониторинг этот уже работает,— подчеркивает Александр Васильев.— Недавно я ехал по трассе в Псковской области, увидел, как кладут асфальт в дождь, снял видео и выложил в Instagram, отметив хештегом #бкад. Через какое-то время со мной связался оператор, отслеживающий социальную активность по дорожному ремонту, уточнил место и время видео. Позже мне прислали сообщение о проведенной проверке и выявленном нарушении».

Существует масса других возможностей направить жалобу на упавший знак, неработающий светофор, наледь или разрушенную обочину: граждане могут сделать фотографию (благо смартфоны с камерами сейчас есть почти у всех) и отправить ее ответственной организации или на сайт местного минтранса (или управления автодорог). Многие регионы такую возможность у себя на порталах уже реализовали — в Подмосковье, к примеру, работает портал «Добродел», обрабатывающий миллионы жалоб от горожан. Направить обращение можно и через сайт нацпроекта БКАД: фотографии обязательно передадут в регион, власти которого обязательно включат устранение нарушений в план работ. Основная задача Росавтодора и Минтранса — добиться освоения средств нацпроекта по назначению, подчеркивает Александр Васильев. «Все сигналы, которые приходят от граждан, тщательно собираются,— говорит он,— потому что оценить качество работ только по сухой информации из актов выполненных работ подрядчиков невозможно: нужно обязательно отслеживать еще и удовлетворенность граждан».

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».