Водителей отправляют на заслуженный отдых

С 1 ноября новая версия закона «О безопасности дорожного движения» обязывает граждан, владеющих автобусами и грузовиками, соблюдать нормативы труда и отдыха, которые пропишут в ПДД: запрещено находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, каждые 4,5 часа нужно отдыхать. ГИБДД и Ространснадзор будут штрафовать нарушителей на 1,5–2 тыс. руб. Обязательными для установки на личные автобусы и грузовики станут тахографы, цена которых, включая установку, достигает 50 тыс. руб. Нововведение может коснуться миллионов граждан, однако новые правила работать не будут: власти не успели внести изменения в ПДД и соответствующий приказ Минтранса. В Минэкономики прежде отмечали, что нововведения приведут к чрезмерным расходам граждан.

1 ноября вступает в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения», КоАП и правил техосмотра (утверждены постановлением правительства). Физические лица, владеющие автобусами и грузовиками максимальной массой более 3,5 тонны, отныне будут обязаны установить на них тахографы — устройства для контроля труда и отдыха водителей. Ранее обязанность эта распространялась только на юрлиц. Владельцы автобусов и грузовиков обязаны будут соблюдать норматив времени нахождения за рулем и отдыха (их пропишут в ПДД). Наличие тахографа проверят во время техосмотра. Приказом Минтранса закреплен перечень транспортных средств, на которых тахографы можно не ставить — среди них эвакуаторы, бетономешалки, троллейбусы, автомобили для ритуальных услуг, молоковозы, автолавки, транспорт инкассаторов и передвижные телестудии.

В КоАП начнет действовать новая редакция ст. 11.23. Штраф за отсутствие тахографа (если он обязателен) увеличивается с 1–3 тыс. руб. до 3–5 тыс. руб. Изменился штраф и за несоблюдение норм времени труда и отдыха: 1,5–2 тыс. руб.— для водителей, 7–10 тыс. руб.— для должностных лиц, 15–25 тыс. руб.— для индивидуальных предпринимателей, 20–50 тыс. руб.— для юрлиц. Контролировать нормы будут инспекторы ГИБДД и Ространснадзора. В Ространснадзоре “Ъ” пояснили: сотрудники службы и раньше при остановке грузовиков и автобусов привлекали к ответственности физлиц-водителей «в случаях, предусмотренных законодательством».

«Решение абсолютно правильное — у нас половина парка грузовиков и автомобилей оформляется на физлица»,— говорит глава ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин. По данным ГИБДД на конец 2018 года, из 6,4 млн стоящих на учете грузовиков 3,92 млн принадлежат гражданам, из 864 тыс. автобусов — 409 тыс. принадлежат физлицам. Техника переоформлялась, как правило, для ухода от налогов и контроля. В результате работа водителей почти не контролируется, говорит господин Мирошин. Стоимость тахографов, по его оценке, варьируется от 35 до 45 тыс. руб. плюс 3–5 тыс. руб. за установку (сегодня на рынке представлено восемь производителей с десятью моделями). Кроме того, отмечает Геннадий Мирошин, раз в три года нужно будет менять блоки системы криптографической защиты информации (СКЗИ) — это стоит около 20–25 тыс. руб.

Чтобы закон заработал, нужно внести изменения ПДД и утвердить приказом Минтранса порядок оснащения тахографами автомобилей физлиц, но документов нет. «До тех пор нормы закона применяться на практике не смогут»,— говорит Геннадий Мирошин. Минтранс подготовил поправки к ПДД еще в феврале: водитель грузовика и автобуса не должен пребывать за рулем более девяти часов в сутки, при этом через 4,5 часа необходимо сделать 45-минутный отдых (допускается также два коротких перерыва — 15 и 30 минут). В августе Минэкономики раскритиковало проект поправок (“Ъ” рассказывал об этом), документ дорабатывался, правительство до сих пор его не утвердило. Похожая судьба постигла и новый порядок оснащения тахографами. Министерство подготовило изменения еще в июне, но Минэкономики документ раскритиковало, указав, что в собственности физлиц находится 289 тыс. небольших автобусов, которые часто используются многодетными семьями для перевозок детей. Чиновники посчитали, что граждане потратят более 16 млрд руб. на приобретение карт тахографов, 4,3–6,7 млрд руб. на поверку приборов и 40 млрд руб. на регулярную замену блоков СКЗИ. Ведомство предложило исключить обязанность многодетных семей относительно тахографов, остальных — обязать устанавливать приборы поэтапно начиная с 1 июня 2020 года.

Разработка подзаконных актов находится в «высокой степени готовности», заверили “Ъ” в пресс-службе Минтранса: проект изменения ПДД уже направлен в правительство, его принятия ожидается «в ближайшее время», новые приказы Минтранса находятся на регистрации в Минюсте. “Ъ” удалось ознакомиться с текстом поправок: ведомство частично согласилось с концепцией Минэкономики о поэтапном режиме. Первыми (до 1 марта 2020 года) обязанность должны выполнить владельцы тяжелых грузовиков массой до 12 тонн с двигателями, экологический класс которых не определен. Последними новое правило должны будут выполнять многодетные родители, использующие легкие автобусы для перевозки детей — им нужно будет поставить тахограф до 1 января 2022 года.

Иван Буранов