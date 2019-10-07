Подшипники затерло грузами

Клиенты железных дорог не поддерживают форсированный переход на кассетные подшипники и предлагают отложить эту меру. Как и прочие оппоненты замены типа подшипников на 90% вагонов, потребители указывают на технические и санкционные риски, оценивая стоимость перевода в 200–300 млрд руб., а его смысл называя спорным. Владельцы вагонов и грузоотправители просят отдельно оценить экономический эффект меры, и если для них он есть, директив о переходе не понадобится. А если он есть только для ОАО РЖД, то монополия должна поделиться, предоставив скидки.

Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД просит отложить намеченный на 2021 год переход всей железнодорожной отрасли на кассетные подшипники. Такое решение принято на его заседании 3 октября, протокол есть у “Ъ”. Согласно утвержденному экспертному заключению совета, переоборудование тележек типовых конструкций, где сегодня используются подшипники роликового типа, обойдется в 200–300 млрд руб., а господдержка не предусматривается. При этом оценка экономической эффективности этих инвестиций отсутствует, статистика отказов, на которую ссылаются ведомства, нерелевантна (так как кассетные не отслужили еще нужный срок на дороге, а в случае роликовых непонятно, какие отказы произошли из-за конструкционных дефектов, а какие — из-за плохого ремонта).

Решение о переходе на кассетные подшипники было принято молниеносно: с начала обсуждения на уровне Росжелдора едва прошел месяц. В середине сентября Комиссия по вагонному хозяйству Совета СНГ и Комиссия по безопасности движения поддержали обязательную замену подшипников с 2021 года на всех вагонах РФ, проходящих капитальный ремонт с заменой колес, с роликовых на кассетные (см. “Ъ” от 10 и 13 сентября). Это вызвало протест у операторов, производителей роликовых подшипников, деловых союзов (см. “Ъ” от 20 сентября). Пока кассетные подшипники устанавливаются только на вагоны с повышенной грузоподъемностью (порядка 10% всего парка).

По мнению потребителей, есть риск дефицита вагонов из-за нехватки производственных мощностей — сегодня выпускается 385 тыс. кассетных подшипников в год, а потребуется 1,3 млн. К тому же налицо дефицит сервиса: в отличие от роликовых подшипников, которые можно заменить на любом вагоноремонтном предприятии (150 единиц), кассетные направляются только на заводы-изготовители (3 шт.). Также в заключении отмечаются санкционные риски, связанные с тем, что кассетные подшипники производятся по иностранным технологиям, не полностью локализованным в РФ, а более 20% парка на сети принадлежит компаниям под санкциями.

В документе предлагается провести оценку экономического эффекта перевода типовых тележек на кассетные подшипники, объективно проанализировать отказы. Если расчет покажет наличие экономической эффективности, пишут потребители, то директивный перевод не потребуется — у владельцев вагонов будет рыночный стимул, а если основные экономические эффекты будут формироваться у ОАО РЖД, то монополия может поделиться ими с грузовладельцами через скидки. В целом совет потребителей предлагает отложить обязательный переход.

Регулятору, который будет издавать нормативные акты, вводящие это требование, следовало бы прислушаться к позиции Совета потребителей, полагает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, поскольку это — консолидированная позиция участников перевозок. И если они считают, что это повлечет за собой значительный рост транспортных затрат при минимуме экономического эффекта, вопрос требует, самое меньшее, детального изучения, говорит эксперт.

В ОАО РЖД от комментариев отказались. В Минтрансе ответили, что поддерживают перевод с 1 января 2021 года, отметив, что с ведомством солидарны Минпромторг, ОАО РЖД, вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия, производители колес и операторы, владеющие третью парка.

Наталья Скорлыгина