Белый дом покрутит подшипники

Вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак, по информации “Ъ”, могут выступить против перевода грузовых вагонов на кассетные подшипники на совещании 31 октября. Тем временем работа по переходу уже ведется. Так, Минпромторг готовится к заключению специнвестконтрактов с зарубежными производителями кассетных подшипников с целью локализации производства. По мнению отраслевых ассоциаций, это все же не гарантирует стопроцентной обеспеченности кассетными подшипниками всей отрасли к 2021 году.

Как стало известно “Ъ”, вице-премьер Максим Акимов намерен настаивать на пересмотре решения о форсированном переводе всего грузового парка РФ на кассетные подшипники с 2021 года. На 31 октября намечено совещание у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака по вопросу перехода на кассетные подшипники. На него приглашены Минпромторг, Минтранс, Росжелдор, Ассоциация производителей подшипников, Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) и другие ассоциации. Источник, знакомый с позицией вице-премьера Максима Акимова, сообщил, что по итогам совещания решение о переходе может быть пересмотрено.

«Имея в активе статистически несущественное число технических неполадок по роликовым подшипникам — 6–7% от общего массива, непонимание операторов грузового подвижного состава в необходимости принудительной замены, отсутствие диалога с бизнесом при проталкивании решения на Совете по железнодорожному транспорту государств—участников Содружества, необходимость ревизии принятого решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года очевидна»,— сказал он.

В аппарате Максима Акимова “Ъ” подтвердили факт готовящегося совещания, от других комментариев отказались. Не стали комментировать вопрос и в аппарате Дмитрия Козака, хотя, по словам двух источников “Ъ”, его позиция не противоречит мнению Максима Акимова.

Вместе с тем к внедрению кассетных подшипников уже началась активная подготовка. Так, Минпромторг собирается заключить специнвестконтракт (СПИК; соглашение, гарантирующее неизменность условий ведения бизнеса) с производителями кассетных подшипников с целью локализации их основных компонентов. Это следует из протокола совещания 22 октября у замглавы Минпромторга Александра Морозова (есть у “Ъ”). По итогам совещания департаменту сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга поручено к 15 ноября создать рабочую группу по подготовке СПИК. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что вопрос обсуждается, нормативно-правовой базы пока нет.

Как следует из протокола, производители подшипников — ООО «ЕПК-Бренко» (СП Евразийской подшипниковой компании и американской Brenco), ООО СКФ (завод шведской SKF в Твери) и ООО «Тимкен ОВК» (производство американской Timken и Объединенной вагонной компании в Ленобласти) — выразили готовность «к заключению СПИК 2.0 с локализацией наружных и внутренних колец, сепараторов и роликов». Также при заключении СПИК 2.0 они готовы довести производство (с нынешних 510 тыс. единиц) до 1,5 млн единиц совокупно, сообщает Минпромторг. Вместе с тем министерство обращает внимание на необходимость параллельного развития взаимосвязанных комплектующих (адаптеров, блокираторов и т. д.) при переводе вагонов на кассетные подшипники, для чего Минтранс должен подготовить предложения по внедрению разработанных адаптеров в старые тележки, а Минпромторг потом на его основе проработает вопрос организации производства необходимого количества адаптеров на предприятиях РФ. По данным ОАО РЖД, сегодняшняя степень локализации — 85% у Brenco и SKF и 40% у Timken.

В протоколе отмечается согласие Ассоциации производителей подшипников, ранее выступавшей категорически против перевода всего парка на кассетные подшипники, с этим переходом «с учетом заключения СПИК 2.0 и локализации производства». В документе также говорится о том, что «Русская сталь» и Совет потребителей ОАО РЖД, которые выступали против перехода, согласились, что заключение СПИК и планы по локализации снимают риски, связанные с санкционной политикой и отсутствием производственных мощностей.

При этом СОЖТ выразил протест против протокола, говорится в письме союза господину Морозову от 29 октября. Там говорится, что текст не согласован с участниками совещания и не отражает изложенных там позиций — не только СОЖТ, но и «Русской стали», Российской ассоциации производителей удобрений и Совета потребителей ОАО РЖД. В протесте отмечается, что в протоколе не учтены замечания о том, что не получен окончательный ответ о целях перевода парка на кассетные подшипники, а конкретное техническое решение этого перехода — наиболее дорогостоящее из всех возможных. Также отмечается, что одно лишь заключение СПИК 2.0 не снижает санкционного давления, поскольку сам факт заключения не гарантирует стопроцентной локализации на территории РФ в принципе и к 2021 году в частности. В Ассоциации производителей подшипников говорят, что указанное в протоколе мнение исходило от СП с западными компаниями, а официальная позиция ассоциации в том, что сегодня предприятия РФ могут производить подшипники, превосходящие зарубежные по надежности, стоимости и качеству.

Наталья Скорлыгина