Железнодорожников записали на кассету

Совет СНГ по железнодорожному транспорту, несмотря на жаркие споры, большинством голосов одобрил форсированный перевод грузовых вагонов РФ на кассетные подшипники. Против выступили только четыре железнодорожные администрации, которые считают переход неоправданным. При этом для вагонов приписки других стран, курсирующих по сети ОАО РЖД, режим остается прежним, и роликовые подшипники можно не менять. Некоторые страны предупредили о возможности недопуска на свою сеть вагонов, переоборудованных в соответствии с этим решением.

Совет СНГ по железнодорожному транспорту 16 октября большинством голосов все же принял пункт о переходе РФ на кассетные вагонные подшипники с 1 января 2021 года. Таким образом, на 90% вагонов РФ, которые сегодня оборудованы подшипниками роликового типа, придется установить кассетные подшипники при ремонте с заменой колеса. Ранее владельцы вагонов оценивали затраты отрасли на это мероприятие в 200–300 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 сентября). Как писал “Ъ” 16 октября, решение вызвало горячие дебаты на заседании Совета, и на вечер 15 октября пункт был из проекта протокола изъят, но собеседники “Ъ” предупреждали, что он может вернуться накануне подписания протокола. Так и произошло.

В итоге против перевода России на кассетные подшипники проголосовали только четыре железнодорожные администрации: Казахстан, Узбекистан, Украина и Грузия.

В особом мнении «Казахстан темир жолы» (железных дорог Казахстана, КТЖ), закрепленном в протоколе (“Ъ” ознакомился с документом), сообщается, что на «пространстве 1520» — с «российской» шириной колеи 1520 мм — отсутствует необходимая инфраструктура для перехода на кассетные подшипники. Изменения в ремонтную документацию, уверены в КТЖ, «устанавливают ограничения для железных дорог по организации технического обслуживания и ремонта в интересах производителей кассетных подшипников», а комиссия вагонного хозяйства ранее приняла этот пункт, вопреки соглашениям, неквалифицированным большинством.

«Укрзализныця» (УЗ, железные дороги Украины) в своем особом мнении сообщает, что существующий парк на пространстве 1520 в основном укомплектован тележками с нагрузкой на ось 23,5 т, большинство из которых, согласно конструкторской документации, не предусматривают установку подшипников кассетного типа. УЗ считает необходимым принимать решение после обязательных испытаний и при положительном результате заново проголосовать на комиссии вагонного хозяйства. Украинская сторона также обращает внимание на то, что Совет утверждает нормативные документы, которые распространяются на все железнодорожные администрации, а в данном пункте речь идет только о вагонах приписки РФ.

Туркмения и протокол, и изменения в ремонтную документацию согласовала, кроме непосредственно пункта о подшипниках, применение которого, по мнению «Туркменских железных дорог», не представляется возможным в ближайшее время. В связи с этим страна оставляет «за собой право не принимать грузовые вагоны, оборудованные подшипниками кассетного типа».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что даже при принятии решения на уровне Совета ничто не мешает железнодорожной администрации найти основания для недопуска вагонов, как предупредила Туркмения.

Использование кассетных подшипников в любом случае подразумевает внесение изменений в конструкторскую документацию, при этом более целесообразным решением, чем установка кассетного подшипника в буксу типовой тележки, представляется переход к использованию кассетных подшипников под адаптер, так как это решение уже доказало высокую эффективность на тележках с увеличенной осевой нагрузкой, говорит господин Бурмистров. Такое решение уже тестировала ПГК в 2013 году и, хотя тогда Ространснадзор остановил эти вагоны на основании того, что в конструкцию были внесены изменения, сейчас можно было бы к этому решению вернуться, говорит эксперт.

Наталья Скорлыгина