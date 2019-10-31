«Жили они скромно»

На суде по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении крупных взяток, начался допрос свидетелей защиты. Адвокат Галина Сбоева вызвала для дачи показаний подругу старшей дочери бывшего руководителя республики и сестру его зятя, а также сотрудницу регионального миндортранса. Они рассказали о том, как проходили обыски у членов семьи Соловьева и как пытались найти деньги, полученные по версии следствия в качестве взятки, в теплице.

Заседание проходило в Завьяловском районном суде Удмуртии. Первой в качестве свидетеля сторона защиты вызвала Оксану Чумакову, подругу старшей дочери экс-главы Удмуртии Евгении Сирик. Она рассказала, что знакома с семьей Соловьева больше 20 лет, до 2017 года работала в органах прокуратуры, но дело экс-главы Удмуртии побудило ее тогда выйти на пенсию.

В день задержания Александра Соловьева 4 апреля около 4:30 ей позвонила Евгения Сирик и сообщила, что в дверь ее дома «ломятся» неизвестные. По совету свидетеля та вызвала полицию, а затем, узнав, что за дверью сотрудники ФСБ, и адвоката. После этого связь прервалась. Позднее в то же утро Евгения Сирик позвонила подруге и сообщила, что сотрудники ФСБ повезли ее проводить обыск на даче, при этом она не могла дозвониться до родителей и сестры Юлии Башковой. О задержании отца Евгения Сирик узнала от одного из сопровождавших ее сотрудников, а затем увидела новости, рассказала свидетель.

На следующий день, 5 апреля, в дом Соловьевых в селе Каменном приехали родственники и друзья поддержать семью. На этой встрече присутствовала и Оксана Чумакова. «Нина Семеновна (супруга Александра Соловьева.— “Ъ”) рассказала, что у них был обыск. Много сотрудников зашли в дом и рассредоточились по всем комнатам, вели себя некорректно, глумились, мол, брали вещи и говорили, что их купили на коррупционные деньги, ходили с металлоискателем. В одной из комнат они нашли упаковку с деньгами в сумме 5 млн руб. Они якобы лежали на пыльном шкафу. Нина Семеновна сказала, что происхождение этих денег не знает»,— рассказала свидетель защиты.

По ее словам, через две недели Евгения Сирик ей сообщила о повторном обыске в Каменном, во время которого «перекопали всю теплицу, искали сумку с деньгами». В июне 2017 года обыск провели и в доме свидетеля.

Сама Оксана Чумакова отметила, что «испытала шок», узнав из СМИ об обвинении Александра Соловьева в получении взяток на 139 млн руб.

«Знаю его как честного и порядочного человека, с обостренным чувством справедливости. Жили они скромно»,— сказала она.

Про обыски в поисках денег на суде рассказала еще один свидетель защиты — Наталья Канипова. Она пояснила, что является сестрой зятя Александра Соловьева. По ее словам, следователей интересовал «черный кожаный портфель», в котором, как они ожидали, должны были находиться 139 млн руб. Портфель брата она им предъявила, но там были только вещи. Она также отметила, что проводившие обыски угрожали, что и ей может грозить уголовная ответственность.

Расспросила свидетелей адвокат Александра Соловьева и по поводу истории с продажей принадлежавшего Нине Соловьевой дома в деревне Зуевы Ключи на берегу Камы. Знакомый с семьей экс-главы Удмуртии предприниматель Рустем Валеев фигурирует как взяткодатель во втором эпизоде уголовного дела. По версии следствия, для получения заказов при строительстве моста через Каму он помог с оформлением недвижимости, которая ранее была незаконной постройкой, а затем с ее продажей. Александр Соловьев потребовал от Рустема Валеева помощи в продаже дома стоимостью 15 млн руб. Господин Валеев предложил его своему знакомому, который согласился приобрести его за 10 млн руб. Разницу в 5 млн руб. Валеев компенсировал из собственных средств, что и стало второй частью взятки.

Оксана Чумакова подтвердила, что ей рассказывали дочери Соловьева о помощи Валеева при оформлении сделок, при этом деньги, которые тот потратил на это, 20 тыс. руб., ему вернула младшая дочь экс-главы Юлия Башкова. Эту сумму Башкова заняла у своей коллеги по миндортрансу республики. Дочь Соловьева была заместителем министра. Сотрудница ведомства подтвердила это в ходе судебного заседания.

Допрос свидетелей защиты будет продолжен 1 ноября. Судебные заседания по делу Александра Соловьева идут с января 2019 года. На сегодняшний день допрошены 123 свидетеля со стороны обвинения. Материалы уголовного дела насчитывают 65 томов.

Александра Соловьева задержали 4 апреля 2017 года и этапировали в Москву. В этот же день ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ и арестовали на два месяца. Также 4 апреля президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской Республики» «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Соловьев получил от компании, которая строила мосты через реки Кама и Буй, взятки в виде 139 млн руб. наличными, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб., незаконные кадастровые услуги имущественного характера. За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, сообщал Следственный комитет России. В настоящее время Александр Соловьев находится под домашним арестом в его доме в Завьяловском районе Удмуртии.

Михаил Красильников, Ижевск