Ротация от сохи

«Единая Россия» провела ротацию руководящих органов отделения партии в Алтайском крае. Полномочий лишились 17 человек, среди них несколько крупных политических фигур. Их места заняли главы сельских районов Алтайского края. Губернатор региона Виктор Томенко сохранил членство в политсовете, однако реготделение не возглавил. В «Единой России» объяснять логику ротации не стали. Эксперты видят в ней движение навстречу будущим избирателям, что оправдано предстоящими выборами.



В Алтайском крае на отчетной конференции «Единой России» 17 членов партии прекратили свои полномочия в политсовете и президиуме. Изменения связаны с ежегодной ротацией не менее 10% членов партии. Президиум покинули вице-губернатор региона Александр Лукья­нов и бывший сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин, на их места пришли председатель бийской гордумы Галина Буевич и глава Бийска Александр Студеникин. Из политсовета выбыли предыдущий руководитель краевого исполкома «Единой России» Андрей Клюзов, бывший первый заместитель председателя правительства региона Сергей Локтев и бывший вице-губернатор Михаил Щетинин, вошли в него главы десяти сельских районов и Александр Студеникин.

Спикер краевого парламента Александр Романенко сохранил пост секретаря реготделения «Единой России». Губернатор Виктор Томенко, вступивший в партию в конце 2018 года, сохранил свое место в политсовете, но лидирующий пост в региональном отделении не занял.

«Если человек выводится из состава органов партии, это не говорит о том, что он от нее отдалился. Все относятся к этому с пониманием. Возможно, в данный момент для этого человека появляются актуальные задачи, требующие полного включения. Это коллегиальные решения»,— пояснили „Ъ“ в отделе агитационно-пропагандистской работы реготделения «Единой России».

Известно, что Андрей Клюзов, который вел избирательную кампанию главы республики Алтай Олега Хорохордина, вышел из политсовета краевого отделения «Единой России» из-за переезда в Москву. Александр Лукьянов, Михаил Щетинин, Сергей Локтев и Сергей Дугин, покинув свои должности в исполнительных органах власти, перестали играть заметные роли и в политической системе Алтайского края. Господин Щетинин также покинул регион и получил должность проректора по научной работе Московского госуниверситета пищевых производств.

Введенные в состав руководящих органов реготделения ЕР главы сельских районов до этого момента не были хоть сколь-нибудь заметными фигурами на политическом поле Алтайского края.

Координатор реготделения ЛДПР Евгения Боровикова в разговоре с „Ъ“ отметила, что партийная ротация необходима в любом случае: «Смена власти нужна. Если человек долго находится на одной должности, то он обрастает связями, что не всегда хорошо. Чаще всего формируются дружеские отношения, которые потом мешают профессиональным».

Лидер «Справедливой России» Александр Молотов уверен, что вместе с покинувшими партийные органы политиками «ушла целая эпоха». «Все статусные лица. Это означает фактически окончание их активной политической карьеры»,— пояснил господин Молотов, отметив, что ротация только ради ротации «все-таки не играет на пользу дела, потому что нормального обновления в итоге не происходит». В свою очередь первый секретарь краевого КПРФ Мария Прусакова считает изменения в партии власти недостаточными: «Должны были быть более серьезные изменения, учитывая, что партия провалила несколько выборов. На выборах в Госдуму РФ у „Единой России“ в крае был худший результат по стране, почти как и на выборах президента. Мы сегодня видим неэффективность руководства реготделения». В 2018 году на выборах президента за Владимира Путина проголосовали 64,66% избирателей Алтайского края, а в 2016 году на выборах в Госдуму РФ за «Единую Россию» отдали голоса 35% жителей региона.

Политтехнолог Константин Лукин объясняет замену знаковых фигур малоизвестным кадровым голодом партии: «Он присутствует у всех политических сил в крае, учитывая то, что политическая ситуация сейчас не испытывает серьезных потрясений, нет смысла основательно менять состав». Тем не менее эксперт полагает, что это хорошая попытка выйти в регионы: «Партия начнет выполнять стратегию по увеличению сторонников и работе на местах. В ситуации, когда до выборов в алтайское заксобрание пара лет (2021 год), эта стратегия оправданна». Константин Лукин отмечает, что сейчас «Единой России» будут нужны «не ломы, которые тащили бы партию, а люди, которые бы были ближе к будущему избирателю».

Политтехнолог Юрий Овиденко полагает, что действующий губернатор остался без партийной должности ввиду отсутствия необходимости в этом. «Господину Томенко в ближайшее время не предстоят выборы, поэтому нет смысла добавлять ему полномочий»,— уверен эксперт. По его оценке, позиции губернатора и лидера партии сегодня в крае сбалансированы: «Губернатор — член партии и политсовета, а у „Единой России“ — лидерство в краевом парламенте. Не стоит ломать рабочую конструкцию».

Юлия Сасевич