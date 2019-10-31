США взыщут с беглого малайзийского финансиста украденный $1 млрд

Министерство юстиции США объявило о конфискации части активов находящегося в международном розыске малайзийского финансиста Джо Лоу, обвиняемого в незаконном использовании миллиардов государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Финансист согласился отдать американским властям активы почти на $1 млрд. Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».

В рамках расследования хищений из малазийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad произошло самое масштабное на данный момент событие. Министерство юстиции США, расследовавшее хищения из 1MDB в соответствии с программой о взыскании доходов, полученных путем коррупции, достигло соглашения о конфискации активов стоимостью почти $1 млрд у человека, который считается одним из главных виновников в крахе 1MDB,— находящегося в бегах 36-летнего финансиста Джо Лоу.

Как полагает следствие, Джо Лоу имел прямое отношение к выводу из 1MDB на неизвестные цели $4,5 млрд.

Эти $4,5 млрд входят в общую сумму недостачи $11 млрд, обнаруженной в 2015 году у малайзийского фонда и ставшей причиной его краха. В ходе расследования почти $700 млн из фонда обнаружились на личных счетах Наджиба Разака, занимавшего тогда пост премьер-министра Малайзии, а сейчас отбывающего тюремный срок за коррупцию. Расследования в отношении коррупции в 1MDB ведутся в десяти странах мира, и этот случай считается одним из самых масштабных финансовых мошенничеств в истории.

Минюст США в связи с этим делом в 2018 году предъявил уголовные обвинения в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников двум инвестбанкирам из Goldman Sachs. А власти Малайзии в августе нынешнего года предъявили уголовные обвинения сразу 17 топ-менеджерам Goldman Sachs и самому банку. Также ведется расследование в отношении возможной причастности к скандалу с фондом и Deutsche Bank.

Как указывается в опубликованном вчера заявлении Минюста США, Джо Лоу в течение многих лет занимался отмыванием денег, незаконно присвоенных им из фонда 1MDB благодаря тесным связям с малазийскими властями.

На эти деньги он покупал дорогую недвижимость в крупных городах мира, произведения искусства, частные самолеты, отели, яхты, ювелирные украшения, финансировал производство фильмов — в частности, часть средств пошла на съемки «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.

Минюст США подал в отношении Джо Лоу 13 исков о конфискации имущества, приобретенного за незаконно полученные средства. И именно по этому пакету исков удалось достичь урегулирования с малайзийским финансистом. По условиям урегулирования финансист и его семья отдадут американским властям недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, самолет Bombardier Global 500, отель в Беверли-Хиллз, картины кистей Пикассо и Ван Гога, денежные средства и т. п. в общей сложности почти на $1 млрд.

Конфискованные средства, отметили в Минюсте, будут «использованы в интересах тех людей, которые пострадали от коррупции».

Правда, они не уточнили, в какой именно стране.

Формат урегулирования претензий не предусматривает необходимость признания вины самим Джо Лоу, который в настоящее время находится в неизвестном месте, скрываясь от правосудия — власти Малайзии считают, что он прячется в Китае. Зато в рамках соглашения Джо Лоу и его семья получат $15 млн из суммы конфискованных активов на оплату услуг юристов. «Это одно из крупнейших урегулирований исков о конфискации в истории США, представляющее собой добровольный возврат всех активов, оспоренных Минюстом США, и таким образом полностью разрешающее данное разбирательство без признания сторонами вины или факта совершения противозаконных действий»,— говорится в заявлении американского ведомства.

Сам Джо Лоу в своем заявлении, переданном через адвокатов, назвал это событие «важнейшим, всеобъемлющим, глобальным урегулированием». Между тем, как отмечают в Министерстве юстиции, это соглашение не касается других исков, поданных в США, в которых малайзийский финансист также обвиняется в отмывании миллиардных сумм, принадлежавших 1MDB, и других финансовых преступлениях в США.

Алена Миклашевская