США проверит Deutsche Bank в связи с делом малайзийского государственного фонда 1MDB

Министерство юстиции США начало расследование по факту возможного нарушения Deutsche Bank законов о борьбе с отмыванием денег или о борьбе с коррупцией в период его сотрудничества с малайзийским государственным инвестиционным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Содействие расследованию оказывает бывший высокопоставленный сотрудник американского инвестбанка Goldman Sachs Тим Лейснер, который в прошлом году признал свою вину в пособничестве отмыванию денег и подкупе иностранных чиновников в связи с деятельностью 1MDB. Минюст США намерен изучить деятельность одной бывшей сотрудницы Deutsche Bank в азиатско-тихоокеанском регионе. Госпожа Тан Бун-Ки до перехода в Deutsche Bank работала в Goldman Sachs, была сотрудницей Тима Лейснера и также имела дело с 1MDB в период, к которому относятся коррупционные схемы. Кроме того, по мнению Минюста США, 1MDB систематически вводил Deutsche Bank в заблуждение, сообщая неверные данные и т. п.

Напомним, что в 2015 году в 1MDB были обнаружены коррупционные схемы с участием высокопоставленных малайзийских чиновников, а также долги на сумму $11 млрд, из которых $4,5 млрд было выведено за пределы страны, а около $700 млн оказалось на личных банковских счетах премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Господину Разаку были предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении доверием, служебных преступлениях и т. п. по 38 пунктам. Проверка связей 1MDB с иностранными инвестбанками повлекла за собой ряд судебных разбирательств, в частности иски в отношении Goldman Sachs, который помогал 1MDB разместить облигации на сумму $6 млрд, а в процессе размещения, как показало расследование, сотрудники американского банка получали откаты от малайзийского фонда.

Комментируя начатое Минюстом США расследование, представители Deutsche Bank заявили Reuters, что банк полностью сотрудничает с министерством и правоохранительными органами в этом деле.

Алена Миклашевская