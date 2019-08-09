Малайзия предъявила обвинение по делу 1MDB 17 топ-менеджерам Goldman Sachs

Прокуратура Малайзии предъявила обвинения 17 действующим и бывшим топ-менеджерам американского банка Goldman Sachs, их обвиняют в причастности к многомиллиардной коррупционной схеме, связанной с малайзийским государственным инвестфондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Генеральный прокурор Малайзии Томми Томас заявил, что обвиняемые несут ответственность в соответствии с законом, по которому высокопоставленные сотрудники отвечают за преступления, совершенные организацией.

«Они занимали высшие руководящие позиции в трех дочерних компаниях Goldman Sachs и обладали или должны были обладать полномочиями по принятию решений о трансакциях этих компаний»,— говорится в заявлении генерального прокурора (.pdf). Среди обвиняемых — бывший генеральный директор Goldman Sachs International Ричард Гнодде, бывший заместитель главы совета директоров Goldman Sachs Group Майкл Шервуд и Майкл Эванс, бывший директор Goldman Sachs (Asia) LLC, сейчас занимающий должность президента Alibaba Group Holding. По словам господина Томаса, им грозят штрафы и приговоры, связанные с лишением свободы.

Скандал вокруг 1MDB разгорелся в 2015 году, когда стало известно, что высокопоставленные малайзийские чиновники причастны к хищению и отмыванию денег через 1MDB, обнаружились долги фонда на $11 млрд, около $4,5 млрд было незаконно выведено из 1MDB на неизвестные цели. Goldman Sachs был одним из ведущих финансовых партнеров 1MDB и размещал для этого фонда облигации. В прошлом году обвинения были предъявлены еще трем топ-менеджерам Goldman Sachs. «Мы считаем, что обвинения, о которых объявлено сегодня, и обвинения, предъявленные в декабре прошлого года в отношении трех компаний Goldman Sachs, неверно адресованы, и мы будем энергично защищаться»,— говорится в заявлении банка в связи с нынешними обвинениями.

Яна Рождественская