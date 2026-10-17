Организаторы протестов во Франции оценили число участников в 800 тысяч

Масштабные протесты против роста стоимости жизни прошли в субботу по всей Франции. К ним присоединились бывшие участники движения «желтых жилетов», водители такси и грузового автотранспорта, медики, строители, пожарные, пилоты, госслужащие и работники других секторов. Школьники, студенты и учителя продолжили забастовки, которые начались в середине сентября.