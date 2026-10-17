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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Мир

Организаторы протестов во Франции оценили число участников в 800 тысяч

Более 800 тыс. человек вышли на протесты во Франции 17 октября. Об этом заявил профсоюз Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда), передает BFMTV. По всей стране прошло более 1,7 тыс. демонстраций. Власти оценки числа участников демонстраций пока не приводили.

Stephane Mahe / Reuters

Масштабные протесты против роста стоимости жизни прошли в субботу по всей Франции. К ним присоединились бывшие участники движения «желтых жилетов», водители такси и грузового автотранспорта, медики, строители, пожарные, пилоты, госслужащие и работники других секторов. Школьники, студенты и учителя продолжили забастовки, которые начались в середине сентября.

Францию охватили массовые беспорядки: поджоги, погромы, мародерство. Главное

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В Марселе демонстранты ворвались в здание мэрии и разрисовали там стену. В Лионе полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона около 300 протестующих возле здания университета. В ратуше в Лиможе произошел пожар, сообщает AFP.
О протестах учащихся — в материале «Ъ» «Мирная Республика, рассерженная Нация».

Во Франции возобновились протесты

Во Франции возобновились протесты
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