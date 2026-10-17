Организаторы протестов во Франции оценили число участников в 800 тысяч
Более 800 тыс. человек вышли на протесты во Франции 17 октября. Об этом заявил профсоюз Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда), передает BFMTV. По всей стране прошло более 1,7 тыс. демонстраций. Власти оценки числа участников демонстраций пока не приводили.
Масштабные протесты против роста стоимости жизни прошли в субботу по всей Франции. К ним присоединились бывшие участники движения «желтых жилетов», водители такси и грузового автотранспорта, медики, строители, пожарные, пилоты, госслужащие и работники других секторов. Школьники, студенты и учителя продолжили забастовки, которые начались в середине сентября.
В Марселе демонстранты ворвались в здание мэрии и разрисовали там стену. В Лионе полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона около 300 протестующих возле здания университета. В ратуше в Лиможе произошел пожар, сообщает AFP.