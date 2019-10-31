Заводские кафедры

Цифровые технологии постепенно проникают на промышленные предприятия Свердловской области: автоматизируется производство, на площадках внедряют робототехнику и новый софт. Техническое перевооружение, получившее в мире название Индустрия 4.0, требует подготовки соответствуaющих специалистов. В результате новый толчок к развитию получило корпоративное образование, а популяризация рабочих профессий в регионе начинается с детского сада.



Программирование с детсада

В 2015 году в Свердловской области действует региональная программа «Уральская инженерная школа», основная задача которой — к 2035 году восполнить нехватку инженерных кадров в производственном секторе. «Промышленные предприятия укомплектованы инженерами, конструкторами и технологами лишь на 70%. Обстановка обостряется потому, что средний возраст высококвалифицированного инженерно-технического персонала составляет 53 года и выше»,— сказано в программе.

«Доля специалистов высшего уровня квалификации составляет лишь 5% от заявленной работодателями потребности. Указанный дефицит приобрел затяжной характер вследствие сложности процесса инвестирования в человеческий капитал»,— отмечается в программе. Объем финансирования программы должен составить порядка 3,5 млрд руб. до конца 2019 года. Источники финансирования — областной бюджет и средства промышленных предприятий.

В рамках программы региональные власти намерены популяризовать технические профессии для разных возрастных групп. Более того, подрастающее поколение готовят к работе с технологиями четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0), так как предприятия уже сейчас активно внедряют соответствующие инструменты на своих площадках: средства автоматизации, промышленных роботов, интеллектуальные дистанционные системы управления и т.д.

За первые годы работы программы «Уральская инженерная школа» было модернизировано 77 кабинетов естественно-научного цикла, в 46 школах созданы кабинеты 3D-моделирования. В 62 дошкольных заведениях дети могут получить начальные навыки программирования робототехники. «Образовательные программы по формированию инженерного мышления реализуются для более чем 6 тыс. детей дошкольного возраста»,— сообщается в докладе министерства образования Свердловской области.

В свердловском правительстве ожидают, что до конца 2019 года будет открыто не менее семи центров цифрового и гуманитарного образования в селах и малых городах, такие площадки должны стимулировать интерес учащихся к профессиям, в том числе к техническим. В учреждениях школьники будут обучаться и техническим навыкам (например, 3D-моделированию, робототехнике, разработке виртуальной реальности и т.д.), и «софт-скиллам» (например, в играх, развивающих коммуникативные навыки и творческое мышление).

Первые результаты программы «Уральская инженерная школа» — поступление 210 человек в свердловские вузы на целевое обучение по заявкам 54 промышленных компаний.

Код для комбината

Свердловские промышленные предприятия не только сотрудничают с вузами, но и расширяют корпоративные программы. Компании рассчитывают, что после обучения новые специалисты и устоявшиеся коллективы будут эффективнее работать в новых реалиях. Сейчас различные digital-проекты внедряются на предприятиях УГМК, ТМК, «Русала», группы ЧТПЗ, «Евраза» и т.д. Они предусматривают автоматизацию производственных мощностей, управление заводскими процессами с помощью искусственного интеллекта и обработки больших данных (Big Data).

Так, «Русал» ежегодно нанимает до 500 новых сотрудников в свердловские филиалы, из них до 10% — на должности, связанные с новыми цифровыми технологиями: к примеру, операторов подземной самоходной техники и станков с ЧПУ.

В Краснотурьинске при поддержке «Русала» сохранена базовая кафедра Уральского федерального университета по направлениям «Металлургия» и «Энергетическое оборудование». Компания финансирует обучение будущих сотрудников для Богословского алюминиевого завода. Другое предприятие «Русала» — СУБР — сотрудничает с Уральским государственным горным университетом, который открыл филиал на севере Свердловской области. «18 октября между вузом и предприятием подписано соглашение об открытии кафедры горного дела на базе Уральского инновационного молодежного центра в Краснотурьинске»,— пояснили в «Русале». Кроме того, для сотрудников предприятий компании организованы курсы дистанционного обучения.

На свердловских предприятиях холдинга «Евраз» востребованы IT-разработчики для оцифровки производственных процессов. «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат сотрудничает со всеми учебными заведениями для привлечения талантливых студентов: с УрФУ, Магнитогорским государственным техническим университетом, с Новоуральским исследовательским ядерным университетом. На комбинате нужны люди с базовыми навыками, умеющие писать код на современных языках программирования»,— пояснили в региональном центре корпоративных отношений «Урал» «Евраза».

Компания поддерживает местные учебные заведения: в Нижнетагильском технологическом институте в 2018 году были организованы две новые лаборатории. Студенты могут пользоваться конструкторским бюро и лабораторией общей и экспериментальной физики. «Будущие инженеры отрабатывают современные методы проектирования и 3D-моделирования, изучают физические процессы — свойства электрического тока в вакууме, фотоэффект, спектр поглощения и излучения газов, паров и других явлений»,— рассказали в компании. Кроме того, новая лаборатория появилась при поддержке «Евраза» в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже: на ее базе изучают технологии компьютерного конструирования.

Заводские полигоны

Активно вкладывается в проекты по управлению компетентностью Трубная металлургическая компания (ТМК): с 2017 года функционирует Корпоративный университет ТМК2U. За два года очное обучение уже прошли 20 тыс. человек, онлайн-курсы — 50 тыс. человек. Концепция университета предполагает развитие на предприятиях учебных полигонов, имеющих свою специализацию и обеспечивающих определенный уровень компетенции для компании в целом. В Свердловской области — на Северском и Синарском трубных заводах — созданы подразделения ТМК2U.

«В портфеле ТМК2U — более 100 программ по разным направлениям: техническим, экономическим, управленческим, коммерческим. За два года университет внедрил собственную электронную образовательную платформу L&D SOTA, теперь у каждого сотрудника в компании есть возможность проходить обучение дистанционно в любой точке мира»,— рассказала директор ТМК2U Елена Позолотина. Сегодня в процессе внедрения такие цифровые технологии, как искусственный интеллект, Big Data и т.д.

Кроме того, ТМК2U сотрудничает с вузами, один из ключевых партнеров — Уральский федеральный университет. «УрФУ не только готовит кадры для компании, сегодня мы совместно создаем программы дополнительного профессионального образования, курсы организованы по таким направлениям, как сталеплавильное производство, термообработка, логистика, экономика и финансы и другое»,— уточнила госпожа Позолотина. ТМК2U и вуз также подготовили магистерскую программу, которая действует с осени 2019 года. На международном уровне Корпоративный университет ТМК сотрудничает с Worldsteel Association и Steel University: в постоянную практику введены лекции в формате Steel Talks со спикерами со всего мира.

Индустриальный переход

В Первоуральске с 2011 года действует образовательный проект «Будущее Белой металлургии» (ББМ), созданный группой ЧТПЗ. Учебный центр был построен в рамках государственно-частного партнерства, суммарные инвестиции компании и Свердловской области составили 900 млн руб. Образовательный центр оснащен необходимым учебным оборудованием для изучения электротехники, аддитивных технологий, роботизированной сварки, реверсивного инжиниринга и т.д.

Студенты обучаются сразу двум-трем рабочим специальностям и получают универсальные навыки, при необходимости выпускники могут «переформатировать» свою работу под разные рабочие задачи.

«Переход “Индустрии 3.0” в “Индустрию 4.0” рассматривается с точки зрения мультискиллинга, т.е. подготовки многофункционального специалиста, обладающего несколькими специальностями и компетенциями. Например, выпускники по специальности “электромонтер” обладают навыками по работе на промышленных роботах: настройка, коммутация, программирование»,— рассказали в пресс-службе группы ЧТПЗ.

С момента открытия ББМ обучение завершили более 600 человек. Ежегодный набор в учебный центр составляет около 250 человек. Студенты обучаются по таким специальностям как «Робототехника», «Мехатроника», «Промышленное 3D-моделирование» и т.д. «В образовательном центре уже готовят кадры, которые будут работать в сфере искусственного интеллекта. Такой персонал будет востребован уже в ближайшее время»,— подчеркнули в пресс-службе группы ЧТПЗ. С 2020 года в образовательном центре начнут обучать еще одной специальности — «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств».

Медленные деньги

Учебные курсы, организованные частным бизнесом, постепенно набирают популярность. «Объем мирового рынка онлайн-обучения сейчас составляет около $300 млрд в год, а доля России в нем — около 0,5%. Несмотря на то что инвестиции в этот сектор — “медленные” деньги, эти цифры через 10 лет вырастут в три раза»,— уверена директор корпоративного университета консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина.

По мнению гендиректора «Вальтер Констракшн» Евгения Вальтера, корпоративные курсы — наиболее оптимальный выбор для молодых людей, у которых нет возможности получить высшее образование. «При поступлении на учебные курсы предприятий решается вопрос дальнейшего поиска работы, а за счет того, что речь идет о сферах, ускоряющих производительность труда, человек получает в будущем еще и более высокую зарплату и возможность стать привлекательным специалистом на рынке труда в будущем»,— отметил эксперт.

Яна Платова