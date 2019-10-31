Николай Колбин, директор по управлению персоналом группы «Синара»



— В Свердловской области представители бизнеса и властей неоднократно озвучивали проблему: в регионе нехватка технических инженерных кадров. Как вы оцениваете ситуацию на рынке труда?

— Сейчас наблюдается острый дефицит инженерных кадров в производственном секторе, особенно кадровый голод ощущают предприятия машиностроения. Снижение числа выпускников технических вузов в период конца 1990-х — начала 2000-х годов привело к естественному вымыванию высококвалифицированных кадров по возрастному фактору: «старая гвардия» уходит на пенсию, а вот приток новых специалистов просто не способен удовлетворить потребности производственных и научно-технических компаний.

— Как компания восполняет дефицит новых специалистов в коллективах?

— В нашем арсенале — популяризация инженерных профессий и продвижение бренда технического специалиста. Сейчас на производственных площадках создана комфортная рабочая среда, в цехах используется автоматизированное оборудование и станки с программным управлением. Студенты это сами видят, когда посещают наши предприятия в рамках практики или в дни открытых дверей.

У начинающих специалистов ярко выражено стремление получать удовлетворение от работы, участвовать в различных сложных проектах и быть в центре корпоративной жизни. Вчерашним выпускникам необходимо иметь возможность открыто выражать собственное мнение, им присуща нелюбовь к иерархии и важно быть мобильными. С другой стороны, молодежь не всегда реально оценивает свою стоимость на рынке труда.

— Приходится ли привлекать кадры в Свердловскую область из других регионов?

— Безусловно, бывают случаи, когда приходится привлекать новых сотрудников из других регионов — в основном опытных управленцев. Впрочем, распространена и обратная ситуация: зачастую Свердловская область становится донором кадров для других субъектов РФ. При приобретении компанией новых активов, повышении и ротации сотрудников наблюдается отток кадров с предприятий Группы Синара, находящихся в Уральском регионе.

— Как группа «Синара» сотрудничает с университетами Свердловской области?

— Студенты профильных вузов регулярно проходят практику на наших предприятиях и пишут дипломные проекты в рамках производственных процессов. Наиболее перспективные выпускники в дальнейшем трудоустраиваются. Компания принимает участие в таких проектах Уральского федерального университета, как «Ночь карьеры» и «Инженерная реконструкция». Мы даем возможность студентам и старшеклассникам познакомиться с направлением машиностроения, посетить мастер-классы и лекции с участием наших представителей, а также принять участие в работе проектных групп. Нередко участие в таких мероприятиях помогает ребятам определиться с будущей специальностью и даже получить приглашение на работу. Преподаватели университета нередко входят в составы экспертных комиссий наших корпоративных научных мероприятий.

Кроме того, мы всегда приглашаем студентов УрФУ принять участие в молодежной научно-практической конференции, которая проходит в Сочи в рамках форума «Горизонты». Группа «Синара» совместно с Трубной металлургической компанией ежегодно становится одним из организаторов зимних школ для студентов «Я — профессионал». Участниками мероприятия являются студенты, показавшие высокие результаты на первом этапе профессиональной олимпиады и прошедшие дополнительный отбор. Для них подготавливают насыщенную образовательную программу: лекции и мастер-классы от ведущих российских экспертов в различных областях, тренинги по развитию полезных навыков, интеллектуальные игры и многое другое.

Беседовала Яна Платова