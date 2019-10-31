Вопрос цены

Евгений Вальтер, генеральный директор «Вальтер Констракшн»

По прогнозам консультантов, в России к 2030 году до 60% всех профессий будет автоматизировано. В сфере IT произойдет масштабный передел по всему миру, число рабочих мест в этой сфере возрастет с 20 млн до 50 млн. Автоматизация производства в различных странах приведет к тому, что новые знания и компетенции потребуются почти 400 млн человек для сохранения своих рабочих мест.

С каждым годом у предприятий будет только увеличиваться потребность в корпоративном образовании и в собственных обучающих курсах, в России процесс подготовки кадров с уникальными знаниями по-прежнему не совершенен. Одна из причин кроется в вузовских программах — они подразумевают подачу знаний в широком ключе и пока что не адаптированы под запросы Индустрии 4.0.

Зарплата специалиста, получившего уникальные специфичные знания, может быть выше на 20–30% по сравнению с теми суммами, которые получают рядовые сотрудники. В целом, для предприятий привычнее вкладывать инвестиции в собственные кадры, передавать им знания и опыт, вместо того, чтобы тратить месяцы и деньги на привлечение дорогих, но неуловимых специалистов.

При этом еще нельзя ставить знак равенства между корпоративной учебой и классическим высшим образованием. Университет предоставляет широкий комплекс знаний, высшее образование дает место для маневра, когда выпускник выбирает профессию.

Обучение же внутри компании, курсы повышения квалификации — это, скорее, дополнительная ступень в развитии. Корпоративную учебу сотрудники, как правило, проходят, уже понимая, что с этой работой им идти еще долго по пути и не требуется смена ориентиров.

Есть, конечно, сценарий, когда предприятия могут пойти в школы и техникумы — налаживать мосты с сегодняшними студентами и школьниками, привлекать молодых людей идти дальше по пути промышленного и технологического прогресса. Впрочем, в таком случае сработает советская модель: получил знания — будь добр отработать на предприятии несколько лет. Тогда у многих молодых людей не будет возможности менять свою жизнь.