«Преподаватели университета глубже погружены в деятельность предприятий»

Олег Ребрин, директор Инженерной школы новой индустрии Уральского федерального университета



— Как приходится менять форматы обучения для технических специалистов, чтобы кадры были готовы к работе на новых цифровых производствах?

— Сегодня очень востребованы специалисты, обладающие и знаниями, и навыками работы в больших коллективах, проектных группах и командах,— здесь мы активно совершенствуем образовательный процесс. Мы стараемся реагировать на запросы реального сектора экономики, особый упор делая не только на технологическую часть, но и на гуманитарную составляющую инженерного образования. Студенты УрФУ имеют возможность развивать коммуникационные навыки, менеджерские качества. Они учатся ставить задачи и требовать их выполнения, мы учим их разбираться в бизнесе.

— Какие формы сотрудничества налажены между университетом и промышленными группами?

— С одной стороны, предприятия участвуют в формировании компетенций и разработке образовательных стандартов, которые университет имеет право внедрять. Мы же, в свою очередь, помогаем компаниям создавать и развивать систему собственных учебных центров. К примеру, на Уралвагонзаводе, в Уральской горно-металлургической компании, на предприятиях группы «Синара» и Трубной металлургической компании

— Каким образом можно преодолеть дефицит инженерных кадров в регионе?

— Сейчас в УрФУ действует 137 образовательных программ по инженерным направлениям подготовки. По нашим оценкам, один из эффективных путей решения проблемы нехватки кадров — интеграция образовательных организаций и крупной промышленности. Вуз заинтересован в трудоустройстве выпускников, по этой причине нужно знакомить студентов с потенциальными работодателями Свердловской области еще на стадии обучения. По этой причине ведущие специалисты предприятий активно участвуют в процессе обучения, студенты проходят практику на заводах и выполняют в университетских аудиториях задания, основанные на реальных производственных кейсах.

По таком принципу мы организовали проект «Инженерная реконструкция», направленный на повышение престижности инженерных профессий у молодежи. В ходе практикумов университет совместно с ведущими предприятиями со всей России задает студентам задачи, взятые из реального производства. На «Инженерной реконструкции» учащиеся могут предлагать свои решения, а потом получать обратную связь от модераторов — представителей заводов и ученых. Своими кейсами делится ТМК, «Русал», СВЭЛ, группа «Синара», группа ЛСР, группа ЧТПЗ. Это отличная возможность заинтересовать своими знаниями и умениями потенциальных работодателей, которые после практикума приглашают на стажировки наиболее одаренных. Данный проект раскрывает для школьников и студентов возможности и карьерные перспективы работы инженера и позволяет избавиться от многих предрассудков работы в цехах.

Еще одно решение — создание кафедр вуза на территории предприятия-партнера. Преподаватели университета глубже погружены в деятельность предприятий, постоянно работают над решением научных и технологических задач производства, естественным образом привлекая к этой работе и будущих специалистов.

— Планируется ли поддерживать не только студентов, которые намерены работать в крупных компаниях, но и тех, кто хочет заниматься малыми наукоемкими проектами?

— Мы сейчас обновляем программы магистратуры: включаем специальные модули, благодаря которым специалисты обучаются предпринимательским компетенциям — проектному управлению, управление инновациями и т.п. Выпускники будут в состоянии самостоятельно организовать инновационное производство в режиме стартапов, создавать высокопроизводительные рабочие места.

Беседовала Яна Платова