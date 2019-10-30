Дания разрешила «Газпрому» строить «Северный поток-2»

Дания после двух лет проволочек выдала «Газпрому» разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Через месяц Nord Stream 2 AG сможет приступить к прокладке 147-километрового участка газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм. Газопровод может быть достроен в первые месяцы 2020 года.

«Газпром» получил одобрение Датского энергетического агентства (DEA) на прокладку газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, об этом 30 октября сообщил датский регулятор. Речь идет о маршруте, который расположен к юго-востоку от Борнхольма в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании.

Дания оставалась единственной страной, которая не разрешала прокладку «Северного потока-2» через свою территорию.

Россия, Финляндия, Швеция и Германия уже согласились на прокладку трубы.

Копенгаген с 2017 года затягивал решение о выдаче «Газпрому» разрешения на прокладку газопровода. Изначально «Газпром» хотел проложить «Северный поток-2» в территориальных водах Дании рядом с первым «Северным потоком». Однако в 2018 году Дания приняла закон, который позволяет правительству запрещать прокладку газопроводов по основаниям национальной безопасности. После этого «Газпром» подал несколько альтернативных заявок на прокладку трубы в ИЭЗ, которая юридически относится к международным водам.

В августе 2018 года Дания получила заявку на маршрут к северо-западу от Борнхольма в ИЭЗ. Но этот маршрут не удовлетворял страну из-за негативного воздействия на окружающую среду и судоходство, в марте 2019 года DEA запросило Nord Stream 2 AG рассмотреть также юго-восточный обход Борнхольма.

15 апреля 2019 года Nord Stream 2 AG подала заявку на два варианта маршрута к юго-востоку от Борнхольма протяженностью соответственно 147 км и 164 км.

В итоге Копенгаген одобрил наиболее короткий, поскольку он «обеспечивает наименьший риск и воздействие с точки зрения экологии и безопасности и, следовательно, является предпочтительным», говорится в сообщении энергетического регулятора.

Завершить строительство трубопровода «Газпром» рассчитывал к 1 января 2020 года, но уже сейчас очевидно, что оператору проекта Nord Stream 2 AG потребуется больше времени для прокладки трубы. Nord Stream 2 AG 30 октября сообщила, что на данный момент уже уложено более 2,1 тыс. км двух ниток газопровода — укладка завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии, близки к завершению работы на обоих береговых участках в России и Германии.

Директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире “Ъ FM”: У политиков, в том числе и американских, и европейских, возникло такое ощущение, что «Северный поток-2» — эта главная битва: если затянем решение, затянем стройку, то «Газпром» вынужден будет сдаться и обязательно будет новый транзитный договор. Конечно, у Украины тоже было такое ощущение, и это превратилось в такую психологическую историю: Копенгаген тянул, как только мог. Сейчас датчане посчитали, что они свою политическую функцию выполнили. Теперь можно вернуться и к цивилизованным, как им кажется, отношениям и вспомнить про международное право. Источник: О разрешении Дании на прокладку «Северного потока-2»

На новостях по «Северному потоку-2» акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум, свидетельствуют данные Мосбиржи. В ходе торгов стоимость акций достигала 265,26 руб. за бумагу. К 16:30 цена акций понизилась до 263,37 руб. (+4,06%).

Татьяна Дятел