«Строительство газопровода превратилось в психологическую историю»

Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2». Об этом сегодня заявили в энергетическом агентстве страны. Дания была единственной страной, которая задерживала полное завершение проекта. Власти Дании не могли согласовать строительство с 2017 года. Сейчас газопровод готов на 80%. «Северный поток-2» пройдет по континентальному шельфу к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Работы по укладке трубы начнутся в ближайшие недели. Как ранее заявляли в «Газпроме», на это уйдет чуть больше месяца. По плану, «Северный поток-2» должны запустить в конце этого года. Почему Дания дала разрешение на строительство только сейчас? Что могло послужить стимулом? Могут ли возникнуть какие-то трудности уже в процессе строительства? На эти и другие вопросы ответил “Ъ FM” директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

— Я всегда говорил, что Дания рано или поздно даст это разрешение, потому что это было бы слишком грубым и наглым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. И хотя сейчас в мире очень много странного происходит, все-таки для европейской страны такой циничный подход — это уже, что называется, too much. Очевидно, серьезное давление на Данию оказывали Соединенные Штаты, именно они настаивали на том, чтобы Дания тянула с этим разрешением. Базовым сценарием как раз был именно такой, что Дания тянет, как только может, до конца этого года.

Почему Дания разрешила «Газпрому» строить «Северный поток-2» Читать далее

Понятно, почему так было: 1 января следующего года заканчивается контракт с Украиной, и «Северный поток-2» стал элементом истории про украинский транзит. И почему-то в голове у многих, в том числе и элит, принимающих решения, и на Западе сложилось отношение к этой истории, что если «Газпром» не успеет достроить «Северный поток-2», то, грубо говоря, все аргументы будут у Украины, и тогда «Газпром» вынужден будет подписывать новое транзитное соглашение.

Возможности, что газопровод заработает к Новому году, нет. Тут не надо путать стройку — он теперь точно будет достроен до конца этого года, — но не заработает. Посмотрите на «Турецкий поток»: был достроен в мае, а заполнение газом завершилось только сейчас.

Нужно заполнить газопровод газом, провести регламентные работы, сдачу-приемку, технологическую настройку.

На это уходит несколько месяцев. Физически он не заработает, и все в газовом бизнесе это прекрасно понимают. «Газпром» никогда не говорил, что газ поступит потребителям к Новому году,— он говорил про достройку трубы.

У политиков, в том числе и американских, и европейских, возникло такое ощущение, что «Северный поток-2» — эта главная битва: если затянем решение, затянем стройку, то «Газпром» вынужден будет сдаться и обязательно будет новый транзитный договор. Конечно, у Украины тоже было такое ощущение, и это превратилось в такую психологическую историю: Копенгаген тянул, как только мог.

Сейчас датчане посчитали, что они свою политическую функцию выполнили.





Теперь можно вернуться и к цивилизованным, как им кажется, отношениям и вспомнить про международное право. Тем более, я не исключаю, что нам в чем-то помог Дональд Трамп с историей про Гренландию, потому что уж очень цинично он вытер ноги о датчан. Я всегда говорил, что Соединенные Штаты, скорее всего, не введут санкции против тех, кто участвует в строительстве «Северного потока-2», и весь этот год была следующая история: Конгресс заявил, что скоро введет санкции, какой-нибудь политик Джонсон заявил, что надо ввести адские санкции, и все заявляют, что завтра они введут санкции. Это «завтра» никогда не наступает. Почему это происходит? Нет таких санкций, которые остановили бы стройку «Северного потока-2».

Теперь вводить санкции вообще смешно, там осталось достроить в датской зоне несколько десятков километров — труба-то уже фактически уложена.

Давайте теперь разберемся: «Газпром» привлекал деньги сам, и у него было пять европейских партнеров, которым запретили по решению Европейского суда, по иску Польши, быть акционерами этого проекта. Но они честно сказали, что имеют обязательства перед «Газпромом» и профинансируют этот проект, не будучи его акционерами. Они уже внесли все деньги в кассу, то есть все деньги у компании Nord Stream 2 AG.

Дальше санкции против компании, которая занималась трубоукладкой. Это швейцарская Allseas, семейная компания, руководитель которой — представитель старых добрых времен, очень жесткий, твердый дедушка. Он прекрасно знал, на что шел, и для него эта компания — дело всей его жизни. Уникальное судно-трубоукладчик Solitaire, которое он построил, как раз использовалось на полную мощность на строительстве «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Сейчас это судно по иронии судьбы отправилось в Мексиканский залив, поэтому компания Allseas гораздо нужнее в Мексиканском заливе самим Соединенным Штатам, чем Соединенные Штаты нужны компании Allseas.

Solitaire уже не нужен на трубоукладке в датских водах. У «Газпрома» есть альтернативы — он может свои судна с Сахалина пригнать и закрыть эту историю. Ни с технической точки зрения, ни с финансовой, санкции уже не повлияют. Труба точно будет достроена. И поэтому смешно вводить санкции, когда точно знаешь, что ты проиграешь.

беседовал Борис Блохин