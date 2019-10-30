Мосгордума увеличила прожиточный минимум пенсионерам до 12,6 тыс. рублей

Мосгордума в первом и окончательном чтении приняла законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров до 12 578 руб. в 2020 году. Это на 463 руб., или на 3,7%, больше, чем в 2019 году.

Доплату к пенсии до уровня социального стандарта получают почти 2,1 млн человек, рассказал на заседании заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов. Стандарт установлен на уровне 19,5 тыс. руб., на доплату могут рассчитывать пенсионеры, которые зарегистрированы в Москве или в присоединенной территории на протяжении десяти лет. В противном случае доплата рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума.

«В соответствии с новой федеральной методикой с 2020 года величина прожиточного минимума насчитывается с учетом прогнозной величины прожиточного минимума в целом по РФ. Эта методика определена Министерством экономического развития РФ для всей страны в сумме 9311 руб.»,— сказал господин Филиппов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года. По его словам, в бюджет заложено положение о росте пенсий выше уровня инфляции.

По данным опроса Superjob, россияне в возрасте 24–45 лет считают основным источником дохода на пенсии работу и подработку.

Подробнее об исследовании читайте в материале “Ъ” «Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей».