Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают основным источником дохода по достижении ими пенсионного возраста работу и подработку, а не пенсию. Таковы данные опросов сервиса по поиску работы Superjob. Авторы опроса полагают, что на доверие россиян к государственной пенсии как к основному источнику дохода повлияло принятие закона о повышении пенсионного возраста. Опрошенные считают «достойной» пенсию в 40 тыс. руб., год назад их пенсионные ожидания составляли в среднем 37,3 тыс. руб.

Сервис по поиску работы Superjob провел несколько опросов, в которых выяснил, какой должна быть «достойная» пенсия и на какие источники дохода рассчитывают жители России по достижении пенсионного возраста. Так, в опросе, в котором приняли участие 1,6 тыс. «экономически активных» респондентов из 389 населенных пунктов России, основным источником дохода называется, в первую очередь, «работа или подработка» — так считают 29% опрошенных. В государственную пенсию верят 22% участников опроса, а надеются на личные сбережения 14%. По 3% респондентов будут рассчитывать на помощь своих детей или отчисления из негосударственных пенсионных фондов.

При этом в зависимости от возраста такие приоритеты остаются неизменными, как среди участников, которым менее 24 лет, так и среди тех, кто старше 45 лет. Из тех, кому менее 24 лет, на работу и подработку рассчитывают 30%, а из тех, кому за 45 лет, — 33%. Сторонники государственной пенсии составляют 21% и 26% соответственно. Среди респондентов в возрасте от 25 лет до 45 в зависимости от возраста на подработку рассчитывают 27-29%, на пенсию — 20-21%. Авторы опроса отмечают, «пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц — работать, работать и еще раз работать (37%)»: «На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13%)».

Что качается понятия «достоянная пенсия», то в среднем, по мнению участников опроса, ее размер должен составлять 40 тыс. руб. в месяц. В 2018 и 2016 году эта сумма составляла 37,3 тыс. руб. и 35,2 тыс. руб. Напомним, по данным Росстата, во втором квартале 2019 года размер начисленных пенсий составлял 14 150 руб.

«Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. и 37,5 тыс. руб.,— отмечают авторы опроса.— Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32,6 тыс. руб. среди молодежи до 24 лет и 43 тыс. руб. среди россиян старше 45 лет». Что касается респондентов с доходом от 80 тыс. руб., то они надеются на пенсию в 44,3 тыс. руб., тогда как те участники опроса, зарплата которых не превышает 33 тыс. руб. считают «достойной» пенсию в 33 тыс. руб.

«Принятие закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году несколько снизило доверие россиян к государственной пенсии как основному источнику доходов: год назад нее рассчитывали 16%,— констатируют авторы опроса.— Однако сегодня у государственной пенсии вновь немало сторонников (22%), больше было лишь в 2014 (23%). Реже всего на пенсию рассчитывали в 2009 году — всего 7%, тогда же в приоритете были личные сбережения (33%)». Они также отмечают, что в этом году, доля тех, «кто планирует жить на накопления, самая низкая за 12 лет (14%)».

Еще один опрос выясняет ситуацию с отношением к пенсии среди жителей 37 населенных пунктов с населением более 500 тыс. человек в каждом. Всего в опросе приняли участие по 1 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из других городов. Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали «достойной» пенсию в 43,9 тыс. руб. и 42,2 тыс. руб. На третьем месте ожидания жителей Владивостока (42 тыс. руб.), далее следуют Хабаровск (41 тыс. руб.), Красноярск (39,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (39,4 тыс. руб.), Тюмень (39,3 тыс. руб.) и жители Томска и Иркутска (в обоих городах — 38,9 тыс. руб.). При этом жители всей первой десятки городов также рассчитывают на работу и подработку больше, чем на пенсию. Только жители Новокузнецка, считающие «достойной» пенсию в 38,7 тыс. руб. в месяц, больше склонны полагаться на государственную пенсию (28%), чем на работу или подработку (21%). Самые низкие пенсионные ожидания — у участников опроса из Кирова, Набережных Челнов и Ярославля (34,9 тыс. руб., 34,7 тыс. руб. и 34,5 тыс. руб.).

Валерия Мишина