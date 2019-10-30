Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

Положение о росте пенсии выше инфляции заложено в проект бюджета Пенсионного фонда, сообщил глава ПФР Антон Дроздов. По его словам, пенсия за три года вырастет на 18%.

«Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы. И за три года вырастает на 18%, то есть почти на 20%»,— сказал он на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают основным источником дохода по достижении ими пенсионного возраста работу и подработку, а не пенсию. Таковы данные опросов сервиса по поиску работы Superjob. Авторы опроса полагают, что на доверие россиян к государственной пенсии как основному источнику дохода повлияло принятие закона о повышении пенсионного возраста. Опрошенные считают «достойной» пенсию 40 тыс. руб., год назад их пенсионные ожидания составляли в среднем 37,3 тыс. руб.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей».