ФНС дала определение «иным объектам»

Глава ФНС Михаил Мишустин успокоил бизнес: он разъяснил, как будет взиматься налог на имущество по кадастровой стоимости. Поправки в налоговый кодекс должны вступить в силу в следующем году. Бизнес неоднократно высказывал опасения, что из-за новых правил налог на имущество будет взиматься с компаний бесконтрольно. Но, несмотря на пояснение главы ФНС, у экспертов до сих пор остается много вопросов к документу. Тему продолжит Владислав Викторов.

Поправки в налоговый кодекс, расширяющие список объектов, по которым налог на имущество уплачивается исходя из кадастровой стоимости, Госдума приняла в трех чтениях в конце сентября. Документ предполагает, что предприятиям придется платить за недостроенные объекты, хозяйственные постройки и «иные объекты». Как раз последние два слова взволновали бизнес: ведь под это понятие подходит абсолютно любое имущество, а значит, у властей появится повод повысить налоговую нагрузку.

Своими опасениями бизнес в очередной раз поделился с ФНС, и глава налоговый службы Михаил Мишустин пояснил, что платить по новой схеме придется лишь за те объекты, которые ранее принадлежали физлицам. К тому же для этого должны быть выполнены три условия, добавил он: «Первое — это принятие субъектом закона, который определит возможность расчета кадастровой стоимости в качестве налогооблагаемой базы. Второе касается права собственности организации на объекты, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости — далее у таких объектов должна быть кадастровая стоимость, которая записана в ЕГРН. Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, то, соответственно, налогообложение объектов будет осуществляться как и раньше — по среднегодовой стоимости».

С 2014 года бизнес платит налог по кадастровой стоимости только с торговых центров, офисов и жилых домов, которые принадлежат предприятиям. Во всех остальных случаях используется балансовая стоимость объекта. Она в несколько раз ниже, а значит и налоги платить по ней легче. К тому же с определением кадастровой цены нередко возникают проблемы. Бывают случаи, когда она оказывается существенно выше рыночной, и тогда приходится ее оспаривать в суде.

Сделать это не так просто, говорит руководитель практики международного налогообложения ФБК Legal Дмитрий Парамонов. Очевидно, что скоро власти начнут начислять налоги исходя только из кадастровой стоимости, но пока бизнес может выдохнут, считает он: «Разъяснения все дали.

Как только создается простор для налоговых органов, сразу появляются попытки найти налоговую базу там, где ее не должно быть.

Если они будут придерживаться этой линии, конечно, лучше получить дополнительную детализацию о законе для большей безопасности, чтобы все платили установленные налоги без бесконечного расширения перечня облагаемых объектов».

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Как раз этим и занимается сейчас Минфин. Ведомство подготовило свои поправки в закон, где предлагает установить четкий и закрытый список объектов, с которых будет взиматься налог по кадастровой стоимости. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу до сих пор нет, говорит руководитель Департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов: «Прежде чем перейти к этим трем условиям, нужно, чтобы выполнялось очень важное условие, которое должно быть прописано в Налоговом кодексе. А именно: категория имущества должна потенциально облагаться налогом от кадастровой стоимости. Этот перечень объектов определяют федеральные законодатели. Мы рассчитываем, что он его будет увеличивать постепенно. Весь спор идет по поводу того, какое имущество на федеральном уровне допускается к обложению в регионах по кадастровой стоимости».

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Впрочем, в Минфине с самого начала не видели никаких проблем в новых правилах. В ведомстве объясняли, что идеи взимать налог со всей недвижимости предприятия по кадастровой стоимости не было. Смысл был лишь в том, чтобы сохранить расчет налога по кадастру, если компания выкупает объект у физлица. Но лишь благодаря реакции бизнеса в министерстве все-таки признали ошибку.

Согласно поправкам Минфина, взимать налоги по кадастровой стоимости планируется только с жилых помещений, недостроенных объектов, гаражей, а также жилых и хозяйственных строений на участках, предназначенных для личных целей.