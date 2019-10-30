Держи мониторинг шире

Число выездных налоговых проверок снизилось в 2019 году на треть, сборы же по-прежнему показывают положительную динамику, рассказал вчера на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате (ТПП) глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Результат, в частности, обеспечила система налогового мониторинга, дающая службе онлайн-доступ к отчетности крупнейших компаний. К 2020 году их число вырастет до 95 компаний, а доля их налоговых платежей в бюджет составит треть его доходов. Сама служба рассчитывает расширить перечень участников, упростив для них доступ к мониторингу за счет снижения порога доходов, активов и суммы уплаченных налогов, законопроект об этом уже направлен в Минфин. Бизнес же надеется распространить на крупные компании налоговый рулинг — предварительное согласование сделок с ФНС.

В 2019 году поступление налогов в бюджет продолжает расти при сокращении выездных налоговых проверок, рассказал вчера глава ФНС Михаил Мишустин на форуме «Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти» в ТПП. Так, за три квартала поступления в консолидированный бюджет выросли на 1,5 трлн руб. в сравнении с тем же периодом 2018 года и превысили 15 трлн руб. (рост на 10,9%), в федеральный бюджет — на 0,8 трлн руб., до 8,3 трлн руб. (10,6%). Напомним, в 2018 году прирост сборов составил 14,1% (см. “Ъ” от 21 ноября 2018 года). Количество выездных налоговых проверок в первом полугодии 2019 года составило 4,9 тыс. и снизилось на 35%. ФНС зафиксировала и снижение числа жалоб на их результаты вдвое, число судебных споров снизилось на 20%, до 4,6 тыс.

Отметим, что эти результаты в том числе вызваны подключением крупнейших компаний к режиму налогового мониторинга: организации предоставляют ФНС онлайн-доступ к бухгалтерскому и налоговому учету и первичным документам, а взамен освобождаются от камеральных и выездных проверок. При выявлении же налоговых рисков компании могут избежать штрафа, устранив нарушения (кроме уголовных). Вдобавок участие в режиме оптимизирует затраты компаний на налоговое администрирование. Сейчас к системе мониторинга подключены около 80 организаций, а с 2020 года доступ к своим данным предоставят 95 крупнейших компаний, их налоговые платежи обеспечат 30% доходов бюджета, отметил глава ФНС.

Впрочем, обсуждается и возможность обязательного перехода на режим мониторинга всех налогоплательщиков, соответствующих критериям (оборот и стоимость активов — не менее 3 млрд руб., а сумма уплаченных налогов за прошлый год — не менее 300 млн руб.). Пороги ФНС предлагает снизить — направленный в Минфин законопроект предполагает их на уровне 2 млрд руб. (оборот и активы) и 200 млн руб. (уплаченные налоги). Перечень налогов для расчета планируется также расширить за счет НДФЛ и страховых взносов. При снижении порога участниками мониторинга смогут стать 3,8 тыс. компаний, сейчас их потенциально около 2 тыс., впрочем, по данным ФНС, из них к переходу готовы только 36%.

В ТПП с эффективностью налогового мониторинга соглашаются, но надеются распространить часть «режимных» преференций на других «крупнейших налогоплательщиков». В частности, участники форума рекомендуют Белому дому создать институт «мотивированного мнения налогового органа», чтобы оградить участников рынка от сомнительных сделок. Напомним, система так называемого рулинга для участников мониторинга позволяет компаниям заранее согласовывать с налоговиками сделки и не опасаться претензий по ним. Впрочем, на фоне планов ФНС по расширению системы мониторинга раздача преференций выглядит сомнительной — сейчас норма о рулинге служит значительным стимулом для раскрытия компаний перед ФНС. В частности, он обеспечил сокращение налогового разрыва компаний по НДС: как сообщил вчера Михаил Мишустин, доля сомнительных операций с НДС в РФ составляет 0,6%.

Диана Галиева