Москва остается лидером налоговой эффективности

Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Республика Коми и Ханты-Мансийский АО возглавили составленный PwC «Рейтинг эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года». Рейтинг выражен в баллах, которые отражают, в какой мере территории используют имеющиеся у них полномочия по части налоговой политики.

В PwC отмечают, что результаты рейтинга четвертый год подряд подтверждают тезис о том, что регионы-доноры и субъекты с незначительным уровнем дотаций (менее 2% доходов) используют больше полномочий в сфере налоговой политики, чем дотационные. Регионы из топ-5 набрали высокие баллы по большинству оцениваемых параметров. Они, в частности, перешли к расчету налогов на имущество компаний и граждан от кадастровой стоимости недвижимости, установили цену патента соразмерно размеру средней зарплаты трудовых мигрантов в регионе и ввели повышенные ставки транспортного налога на мощные автомобили (свыше 250 л. с.).

Три региона из первой пятерки (Москва, Санкт-Петербург и ХМАО) получили почти максимальные баллы по показателю «Предоставление налоговых льгот», поскольку дают их за счет собственных средств, практически не получая дотаций, а также имеют низкий уровень госдолга (менее 10% доходов). При этом три региона из топ-5 (Новосибирская область, Коми и ХМАО) не стали давать бизнесу льготы по налогу на движимое имущество, решив облагать его по максимальной ставке 1,1%. Отметим, что Москва, ХМАО и Новосибирская область были в пятерке лидеров и в прошлогоднем рейтинге (год назад там значились также Башкирия и Сахалинская область, которые сейчас заняли соответственно 11-е и 10-е места).

Пять регионов — аутсайдеров рейтинга (Иркутская, Тверская и Смоленская области, Чукотка и Красноярский край) не воспользовались большинством данных им полномочий — по части налогообложения недвижимости «по кадастру» (кроме Тверской области), увеличения ставок на мощные авто и сокращения применения единого налога на вмененный доход (считается, что отменяемый с 2021 года ЕНВД часто используется для уклонения от налогов — регионы могут отказаться от него уже сейчас).

Вадим Вислогузов