Кадастровая стоимость добавит нагрузки

У бизнеса снова появилась причина для волнений по поводу роста налоговой нагрузки: Дума в трех чтениях одобрила поправки в НК РФ, согласно которым перечень объектов недвижимости, налог с которых будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости, становится открытым. В поправках появилось всего два слова «иные объекты», что позволяет включать в список практически любые сооружения: недостроенные здания, склады, промышленные помещения вплоть до теплиц и коровников.

Это фактически будет очередным поводом повысить налоговую нагрузку, уверен гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Разница колоссальная — в 100 раз. Балансовая стоимость здания у производства какого-нибудь ликероводочного завода будет стоить 100 тыс. руб., а по факту — 1 млрд руб. Но со 100 тыс. руб. заплатить налоги гораздо проще, чем с 1 млрд руб. Налоговая нагрузка растет каждый год, и это связано с несколькими факторами: первый — это переоценка всего имущества, которое идет только на повышение. Каждые два-четыре года, в зависимости от местной региональной конъюнктуры, растет нагрузка. Второе — это введение в налоговый оборот новых объектов. Что происходит? Госинспекция по недвижимости по всей России выявляет новые и новые объекты, которые либо не были поставлены на кадастровый учет, либо у них старые документы, либо это были хозпостройки с элементами капитального строения. Те же склады можно считать либо как капитальное, либо как некапитальное здание.

Госинспекция же все ставит на кадастровый учет и в принудительном порядке насчитывает новые и новые налоги для бизнеса.

Если раньше у тебя была бытовка, то завтра после инспекции это может быть реальное здание с кадастровой стоимостью, с которого ты будешь платить налог. Бизнес же, в свою очередь, пытается судиться, но попытки зачастую бесполезны, поскольку у ФНС есть план, который надо выполнять. Это будет происходить и дальше, проблема лишь в том, что предприятия начнут из-за этого закрываться».

В Минфине повода для волнений не видят и успокаивают предпринимателей. Идеи взимать налог по кадастровой стоимости со всей недвижимости бизнеса не было, сказал замминистра финансов Илья Трунин «Ведомостям». По его словам, смысл нормы — сохранить расчет налога по кадастру, если компания выкупает объект у физлица. Тем не менее правительство давно планировало полностью перейти на расчет налогов по кадастровой стоимости, рассказал партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. Но для некоторых предпринимателей это может оказаться даже выгодным, добавил эксперт: «Еще лет десять назад правительство говорило о необходимости перехода на кадастровую стоимость, и мы в принципе к этому идем — так сегодня выплачивают наши физические лица. С другой стороны, балансовая и кадастровая стоимости формируются по принципиально разным правилам, поэтому эти скачки могут идти как в плюс, так и в минус.

Переход обязательно повлечет некую встряску для бизнеса, может быть, даже и для региона, потому что в каких-то случаях кадастровая стоимость меньше балансовой. Дело в том, что второй вариант учитывает все расходы, связанные со строительством, эксплуатацией, ремонтом, достройкой здания. Когда приходит кадастровый инженер, он эти затраты не видит, поэтому оценивает стоимость вне привязки к тому, что требовались какие-то улучшения, капитальный ремонт и так далее. Это не редкость, когда кадастровая стоимость ниже балансовой, и как раз очень бы не хотелось, чтобы налог вводился по конкретному объекту в зависимости от того, что выше. Этого произойти не должно. В этой связи, наверное, единственное, что можно было бы порекомендовать, — это сделать переход наиболее плавным и извещать бизнес заранее».

Когда стоит оспаривать кадастровую оценку Читать далее

Ранее Минфин предложил урезать региональные льготы для бизнеса и включить неналоговые платежи в НК. По оценкам бизнес-объединений, это увеличит нагрузку на предприятия. Хотя в прошлом году Владимир Путин обещал шесть лет не поднимать налоги.

Сергей Гусев