Россия и Куба повстречались по-президентски

Недавний визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу «преподал миру урок, что позиции двух стран остаются неизменными под угрозами США». Об этом заявил в Москве кубинский лидер Мигель Диас-Канель. Утром он встретился с господином Медведевым, а днем — с президентом РФ Владимиром Путиным. Участники переговоров давали понять, что российско-кубинской дружбе ничто не угрожает и угрожать не может.

Став кубинским лидером, Мигель Диас-Канель уже посещал Россию, это было в ноябре 2018 года. Но тогда его должность звучала как «председатель Госсовета Кубы». Сейчас же в Санкт-Петербург и Москву прилетел президент — эта должность закреплена в кубинской конституции, принятой в этом году. 10 октября парламент подавляющим большинством голосов утвердил Мигеля Диас-Канеля в должности президента.

Дмитрий Медведев в самом начале встречи поздравил своего собеседника с избранием, пожелав ему «успехов в новом качестве». Чуть позднее, на встрече в Кремле, Владимир Путин также обратил внимание на то, что Мигель Диас-Канель теперь не совсем тот, кем был во время предыдущего визита.

«В прошлом году вы приезжали с официальным визитом, но в этом качестве впервые. И я хочу поздравить вас с избранием»,— сказал он.

Впрочем, от смены титула мало что изменилось. Речи, звучавшие на переговорах, до степени смешения напоминали те, что произносились почти год назад. Новыми были, пожалуй, лишь отсылки к визиту Дмитрия Медведева на Кубу, состоявшемуся 3–4 октября. Тогда в Гаване было подписано восемь соглашений. Крупнейшее из них — о десятилетней программе восстановления кубинской железнодорожной инфраструктуры стоимостью €1,88 млрд. Кроме того, группа РЭЦ подписала соглашение по обеспечению ремонта кубинского авиапарка на €21 млн. Было решено, что структуры «Росатома» построят на Кубе комплекс по гамма-лучевой обработке экспортной агропродукции. Был подписан контракт на поставку стана по производству строительной арматуры в Лас-Тунасе — проект должен обеспечить Кубу собственными строительными мощностями. Также в ходе того визита Дмитрий Медведев дал старт бурению первой горизонтальной скважины на месторождении Бока де Харуко, где совместно работают российская «Зарубежнефть» и кубинская Cupet.

Мигель Диас-Канель не раз вспоминал, как принимал Дмитрия Медведева. Так, он сказал российскому премьеру: «Ваш визит имел особое значение, потому что в его рамках мы не только оценили результаты совместно проводимых программ с Россией для нашего социально-экономического развития до 2030 года. Вы предложили группу новых идей и направлений работы, которые можно будет реализовать в проектах». Поискам новых возможных проектов была посвящена значительная часть визита в РФ Мигеля Диас-Канеля, который вначале посетил Санкт-Петербург, а уже оттуда направился в Москву.

«Мы посетили Балтийский завод, где производятся ледоколы. И наш министр энергетики был на Ленинградской АЭС. Банковские организации работают со своими партнерами, сегодня утром состоялась важная встреча с основными российскими компаниями, которые участвуют в этих проектах»,— рассказал кубинский лидер.





Дмитрий Медведев заинтересованность своего собеседника поддержал: «Это очень хорошо, когда видишь что-то своими глазами, и у вас теперь лучшее представление о том, как развивается производство, промышленность, экономика нашей страны, культурная жизнь».

О том визите Дмитрия Медведева Мигель Диас-Канель вспомнил и в разговоре с президентом Путиным, но сделал это он уже в контексте не экономики, а геополитики. «Высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы, и дает урок миру в том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами Соединенных Штатов,— заявил он, после чего взял еще более высокую ноту: — В нашей повседневной деятельности, в наших чувствах каждый день есть моменты, посвященные России. В первую очередь потому, что мы (кубинцы.— “Ъ”) очень пристально следим за растущей ролью, которую играет Россия, чтобы сломить превосходство, которое старается установить США. Также следим за прогрессом России».

«Куба — это политический союзник, "ворота в Латинскую Америку": страны региона на Кубу значительно ориентируются, несмотря на ее специфику»,— заявила “Ъ”, комментируя визит Мигеля Диас-Канеля, зампред делового совета «Россия—Куба» Татьяна Машкова. При этом Москва может получить заметные дивиденды из отмены перезагрузки времен президента США Барака Обамы (2009–2017 годы) и Рауля Кастро, ушедшего с поста главы кубинского Госсовета в апреле 2018 года. «Когда Вашингтон объявил, что дипломатические отношения с Гаваной восстанавливаются, у кубинцев была эйфория. Они рассчитывали на то, что это повлечет за собой снятие санкций, резко увеличится поток американских туристов. Поначалу так и было: появилось огромное количество прямых авиарейсов между Кубой и США, кубинцы активно начали строить гостиницы. Но сейчас гостиницы пустуют, а их сельскохозяйственные товары (ром, сигары), вопреки ожиданиям, по-прежнему не востребованы в США»,— напомнила Татьяна Машкова о последствиях кубинской политики нынешнего президента США Дональда Трампа.

Тем временем у РФ и Кубы, как рассказал Владимир Путин, «в прошлом году наметился рост товарооборота, сразу на 33%». И составил он $387,9 млн.

За первые семь месяцев 2019 года товарооборот вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до $157 млн. В числе ключевых направлений двустороннего сотрудничества — энергетика. Так, ожидается, что в марте 2020 года будет подписан твердый контракт на проведение капремонта десяти энергоблоков мощностью 1 ГВт на трех кубинских ТЭС: «Восточная Гавана», «Максимо Гомес» и «Антонио Масео». 20 сентября соответствующее соглашение было подписано «Интер РАО-Экспорт» и кубинской Energoimport (входит в государственную энергетическую компанию Union Electrica). Развивается сотрудничество в нефтяной отрасли: Россия, в первую очередь «Зарубежнефть», ведет разведку как на шельфе, так и на материке.

Татьяна Машкова вспоминает: «В советское время все было просто — нефть и нефтепродукты на Кубу, а нам их сахар. Теперь в наших отношениях сахара больше нет, и плантаций-то осталось немного». Однако, по словам собеседницы “Ъ”, теперь открываются новые перспективы — в частности, в сельском хозяйстве. «Речь идет, например, о цитрусовых — восстановлении отрасли, дальнейшем ее развитии и наращивании мощностей. Россия заинтересована в импорте кубинских лимонов, апельсинов, грейпфрутов. И она может поставлять кубинцам оросительные системы, трактора, сельхозмашины, удобрения — все, что нужно для возделывания культуры»,— добавила госпожа Машкова.

«Российско-кубинские экономические отношения сейчас находятся на том уровне, который обе стороны могут себе позволить,— заявил “Ъ” советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.— Куба хотела бы большего участия со стороны России, но Россия находится на том уровне торговли и инвестиций, который позволяет ее экономика». При этом он заверил: «Экономика у нас очистилась от политики. Мы выстраиваем отношения с Кубой на прагматической основе».

Контакты на высшем уровне, как стало ясно по итогам визита, продолжатся совсем скоро. В следующий раз Мигеля Диас-Канеля ждут в Москве в мае. Дмитрий Медведев пригласил своего кубинского собеседника на торжества по случаю Дня Победы. Приглашение было немедленно принято. А на встрече с Владимиром Путиным пришло время для ответной любезности. «Спасибо большое вам за приглашение (в Гавану.— “Ъ”), обязательно им воспользуюсь»,— сказал кубинскому лидеру президент Путин, после чего попросил передать «самые наилучшие пожелания товарищу Кастро».

Павел Тарасенко, Марина Коваленко