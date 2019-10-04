Медленное восстановление после всех революций

По итогам нескольких месяцев переговоров Россия активизирует выполнение экономических договоренностей с Кубой пятилетней давности: в Гаване подписаны соглашения в том числе с АО РЖД и группой РЭЦ, позволяющие реализовать их на практике. Очень быстрого восстановления экономики Кубы в текущих условиях не ожидается, но российские инфраструктурные вложения способны поддержать долгосрочные цели в Латинской Америке в целом.

Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу — первый после соглашений 2013–2014 годов: в их рамках, напомним, была списана большая часть (90%) унаследованного РФ кубинского долга СССР, в отношении остальной части — $3,5 млрд — был достигнут необычный в мировой практике договор: Россия реинвестирует получаемые в течение десяти лет полугодовые платежи Кубы в местную экономику, переговоры на этот счет завершились визитом Владимира Путина на Кубу в 2014 году. Однако выполнение соглашений шло довольно медленно, по данным “Ъ”, стороны лишь в 2018 году перешли к обсуждению механики платежей и конкретным проектам — и Россия, и Куба с 2014 года находятся в режиме нестабильных и расширяющихся санкций со стороны США, на Кубе после смерти Фиделя Кастро в 2016 году и ухода в отставку с посты Госсовета его брата Рауля Кастро в 2018 году происходили перемены — и в персоналиях во власти, и в инвестрежиме. Нынешним партнером Дмитрия Медведева по переговорам стал Мигель Диас-Канель Бермудес, председатель совета министров и Госсовета Кубы. В совместном заявлении стороны прямо ссылались на проблемы мирового протекционизма, в том числе в связи с позицией США в отношении мировой торговли.

При этом переговоры с Кубой и сотрудничество не прерывались (так, в 2014 году подписано аэрокосмическое соглашение, в 2015-м — военно-техническое, на Кубе работает «Зарубежнефть», сюда экспортируется продукция российского машиностроения), но в целом развитие торговли шло медленнее, чем предполагалось пять лет назад. В четверг же в Гаване были подписаны восемь соглашений, часть из которых, видимо, относятся к соглашению 2014 года напрямую. Крупнейшее из них — соглашение Союза железных дорог Кубы (отрасль в стране децентрализована и имеет ведомственное подчинение) с АО РЖД о десятилетней программе восстановления кубинской железнодорожной инфраструктуры стоимостью €1,88 млрд. Железные дороги на Кубе после инвестпаузы 1990–2000 годов находятся в запущенном состоянии, при этом значение железнодорожного транспорта для экономики Кубы потенциально очень велико. С 2016 года группа «Синара» поставляет на Кубу локомотивы.

Кроме этого, группа РЭЦ подписала соглашение по обеспечению ремонта кубинского авиапарка на €21 млн. Структуры «Росатома» построят на Кубе комплекс по гамма-лучевой обработке экспортной агропродукции. Кроме того, подписан контракт на поставку стана по производству строительной арматуры в Лас-Тунасе — проект должен обеспечить страну собственными строительными мощностями.

Среди обсуждаемых сейчас с Кубой тем — возможные инвестиции российских энергетиков в восстановление кубинских ТЭЦ и электросетей, реконструкция кубинских НПЗ, реконструкция никелеперерабатывающих мощностей на Кубе на привозном сырье (негосударственный проект, возможный сырьевой источник — Гватемала), восстановление производства сахара. Впрочем, ожидать быстрых договоренностей в этой сфере не имеет смысла: в текущих условиях и правительство Кубы, и российскую сторону вполне устраивает относительно медленное развитие событий. Текущие же контракты позволяют России освоить механизмы работы на Кубе, в том числе схемы поддержки экспорта со стороны институтов развития, в первую очередь РЭЦ и ВЭБ.РФ: участником российской делегации на Кубе был глава последнего Игорь Шувалов — это часть его более широких латиноамериканских переговоров на этой неделе. РЭЦ и ВЭБ.РФ, очевидно, рассматривают Кубу как один из центров работы в Латинской Америке — очевидно, также в среднесрочной перспективе.

«Нефтяная» специализация экономики России не обошла стороной кубинский визит. Сегодня в присутствии российского и кубинского руководства «Зарубежнефть» откроет буровую на кубинском шельфовом проекте Бока-де-Харуко. Само месторождение разрабатывается с 1970-х, является геологически крайне сложным, «Зарубежнефть» работает там с 2011 года, применяя последние инновационные наработки РФ по повышению нефтеотдачи на зрелых месторождениях, с 2016 года получены промышленные притоки. Соглашение с «Зарубежнефтью», имеющее отношение к российско-кубинской схеме «списание долга плюс реинвестирование», действует до 2036 года, темпы работы по нему, очевидно, устраивают обе стороны.

Дмитрий Бутрин, Гавана