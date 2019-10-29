Еще одного предполагаемого участника перестрелки в Орловском районе заключили под стражу

Правоохранители задержали еще одного предполагаемого участника перестрелки в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Им оказался 28-летний житель Ростова. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Перестрелка произошла днем во вторник, 22 октября, на пастбище в хуторе Чернозубов Орловского района. По данным полиции, у местных жителей возник конфликт из-за участков для выпаса скота. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Первый подозреваемый в участии в перестрелке был задержан 23 октября в Ростовской области. На следующий день его заключили под стражу. Еще одного предполагаемого участника перестрелки задержали в Грозном Чеченской республики. Правоохранители продолжают поиск подозреваемых, их число не уточняется.

Дарья Голякова