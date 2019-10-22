В Ростовской области в перестрелке погибли пять человек

В Орловском районе Ростовской области в ходе перестрелки погибли пять человек, еще двое госпитализированы с травмами, сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, перестрелка произошла сегодня в одном из хуторов. По данным полиции, у местных жителей произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о выстрелах и обнаружили пять погибших от ранений из охотничьего ружья. Двое пострадавших госпитализированы. Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Личности участников перестрелки устанавливаются.

По информации телеграм-канала Baza, конфликт произошел между двумя семьями фермеров в хуторе Камышевка. Участники заранее договорились о встрече и приехали на нее с гладкоствольным и травматическим оружием. Предполагается, что несколько из них успели скрыться на автомобиле.

Кристина Федичкина