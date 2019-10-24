Подозреваемого в участии в перестрелке в Ростовской области заключили под стражу

В Ростовской области суд в четверг, 24 октября, избрал меру пресечения подозреваемому в участии в перестрелке, который был задержан в среду, 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«Судом и следствием установлены достаточные данные для заключения под стражу 39-летнего подозреваемого в совершении убийства пятерых мужчин в ходе конфликта, произошедшего в хуторе Чернозубов Орловского района 22 октября»,— сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, перестрелка произошла днем во вторник, 22 октября, на пастбище в хуторе Чернозубов Орловского района. Между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого мужчины применили огнестрельное оружие. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Кристина Федичкина