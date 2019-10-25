В Чечне задержали одиного из участников перестрелки в Ростовской области

Полицейские в Грозном задержали участника перестрелки, произошедшей в Ростовской области 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской республике.

По данным ведомства, 45-летний мужчина зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области и находился в федеральном розыске. «Он опрошен сотрудниками УУР МВД по ЧР и передан коллегам из Ростовской области»,— сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, перестрелка произошла днем во вторник, 22 октября, на пастбище в хуторе Чернозубов Орловского района. По данным полиции, у местных жителей произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Пять человек скончались, двое пострадавших госпитализированы с травмами. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Первый подозреваемый в участии в перестрелке был задержан 23 октября в Ростовской области. На следующий день его заключили под стражу. Правоохранители продолжают поиск подозреваемых, их число не уточняется.

Кристина Федичкина