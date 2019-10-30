К допингу подмешали хакеров России теперь вменяют в вину не только «нестыковки» в базе данных, но и хакерские атаки

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет важнейшее для отечественного спорта решение по поводу статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое, в свою очередь, может вылиться в санкции в отношении делегации России на Олимпиаде в Токио будущим летом, до конца года. А выносить это решение придется на фоне новых обвинений в ее адрес, теперь — со стороны компании Microsoft. Она утверждает, что накануне заседания исполкома, официально подтвердившего информацию о «несоответствиях» в полученной WADA базе данных Московской антидопинговой лаборатории, 16 спортивных и антидопинговых структур подверглись атаке хакеров из группировки Fancy Bear, которой западные информационные ресурсы приписывают поддержку «российского государства».

Всемирное антидопинговое агентство выпустило специальное заявление, посвященное наиболее актуальному для отечественного спорта процессу. Речь о расследовании ситуации с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Изъятие этой базы за период с 2012 по 2015 год было одним из главных условий, поставленных WADA для реализации процесса восстановления статуса Российского антидопингового агентства. РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и регламенту головной антидопинговой структуры в конце 2015 года. С санкций в его отношении, по сути, начался допинговый кризис, который нанес отечественному спорту колоссальный ущерб: Россия не смогла провести ряд международных турниров, а на двух подряд Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней в Пхёнчхане в 2018-м — не смогла выступить в оптимальном составе (на корейской — еще и под национальным флагом) и недобрала медалей. Передача же данных, необходимая для подтверждения принятого еще раньше WADA решения о восстановлении РУСАДА, приравнивалась к окончанию кризиса. Она состоялась в январе.

Однако в сентябре исполком WADA на основании доклада, подготовленного Комитетом по соответствию агентства, сообщил, что полученная база данных подверглась «манипуляциям». Головная антидопинговая структура предпочла называть их «несоответствиями», потребовав от российской стороны в трехнедельный срок объяснить появление «нестыковок» и запустив ускоренную процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия. Оно угрожает России тяжелейшими последствиями. Вступивший в силу в прошлом году Международный стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу расширил полномочия WADA, предусмотрев возможность в случае несоответствия кодексу национального антидопингового агентства отстранения от участия в Олимпийских играх национального олимпийского комитета страны. А президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уже подтвердил, что вопрос о формате участия России в ближайшей Олимпиаде — летом будущего года в Токио — будет решаться «внутри WADA».

Ранее большинство источников прогнозировали, что вердикт по РУСАДА, учитывая, что российская сторона уложилась в срок с предоставлением ответов на отправленный ей 31 вопрос антидопингового ведомства, будет вынесен достаточно быстро — на заседании исполкома в начале ноября. Однако нынешнее заявление WADA достаточно существенно раздвинуло временные рамки. Организация объяснила, что была вынуждена направить российским властям уточняющие вопросы «технического характера», возникшие у ее департамента, отвечающего за расследования, и независимых экспертов. Ответы на них также были предоставлены и в настоящий момент анализируются. Отчет по итогам анализа будет направлен в Комитет по соответствию WADA, который потом сформулирует рекомендацию для членов исполкома.

В заявлении уточняется, что, принимая во внимание «сложную техническую природу» расследования и «объем» изучаемого материала, невозможно установить четкий график для завершения процесса по РУСАДА. Однако WADA предполагает, что Комитет по соответствию оценит доклад департамента расследований «до конца ноября». После этого «как можно быстрее» будет созвано заседание исполкома — уже для вынесения вердикта. WADA не назвало даже его предположительные сроки, но указало, что заседание пройдет под председательством Крейга Риди. Срок же президентских полномочий нынешнего главы агентства истекает 31 декабря — в 2020 году им будет руководить уже Витольд Банька.

Между тем решение по РУСАДА исполкому WADA придется принимать на фоне новых обвинений в адрес России. На сей раз их выдвинула компания Microsoft.

Во вторник издание The New York Times опубликовало статью, в которой со ссылкой на вице-президента Microsoft Тома Берта рассказало о хакерских атаках: им подверглись «по меньшей мере» 16 международных спортивных и антидопинговых организаций, являющихся клиентами корпорации. Отмечается, что «некоторые из них» были успешными.

В Microsoft напрямую увязывают их с текущим процессом, в центре которого находятся РУСАДА и российский спорт в целом. Компания утверждает, что они произошли 16 сентября — то есть за сутки до заседания исполкома WADA, запустившего процедуру лишения Российского антидопингового агентства статуса соответствия. Microsoft настаивает на том, что «отследила» происхождение атак. За ними, по ее данным, стоит известная хакерская группировка Fancy Bear, которой западные информационные ресурсы склонны приписывать «поддержку российского государства». А Том Берт, поясняя причины, побудившие Microsoft поделиться информацией о кибератаках, прямо сказал, что, с точки зрения компании, миру, «живущему в предвкушении Олимпийских игр 2020 года в Токио», важно знать о «новом витке активности».

The New York Times не сомневается, что раскрытие данных о действиях хакеров может «сыграть роль» при принятии WADA решения по России. Однако надо заметить, что группировка Fancy Bear известна уже давно — в том числе благодаря спортивным разоблачениям «в интересах России». Например, это она опубликовала список знаменитых спортсменов, в который попали выдающиеся американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, а также их соотечественница лучшая гимнастка мира Симона Байлз, которые активно пользуются так называемыми терапевтическими исключениями — то есть с разрешения антидопинговых служб употребляют запрещенные препараты. Однако до сих пор признаков того, что эти разоблачения как-то влияют на позицию международных спортивных структур в отношении России, не появлялось.

Алексей Доспехов