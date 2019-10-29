У мертвых душ утекли данные

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко») по просьбе экс-кандидата Дмитрия Гудкова направил запрос в Мосгоризбирком с просьбой разъяснить, на каком основании член Общественной палаты РФ Илья Ремесло получил доступ к персональным данным москвичей в ходе летней избирательной кампании. Еще до публикации результатов проверки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы Илья Ремесло нашел в них данные умерших людей и публично заявил об этом на пресс-конференции. Эксперт в электоральном праве Роман Смирнов считает это грубым нарушением закона о персональных данных, которое может повлечь уголовное наказание.

Речь идет о подписях экс-кандидата в депутаты Мосгордумы, лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова, в которых член ОП РФ Илья Ремесло обнаружил данные умерших избирателей. Эту информацию он обнародовал в середине июля. Дмитрий Гудков назвал это враньем и «некрофилией» и пообещал подать на господина Ремесло в суд за клевету. Позднее наличие нескольких подписей умерших в подписных листах все же подтвердилось, и иск господин Гудков подавать не стал. Тогда в суд обратился Илья Ремесло. Он потребовал взыскать с Дмитрия Гудкова 500 тыс. руб. компенсации морального вреда за обвинения в клевете и некрофилии.

Как сообщил “Ъ” пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов, первое заседание по иску господина Ремесло прошло несколько дней назад в Савеловском суде. «Суд запросил документы из Мосгоризбиркома»,— сообщил господин Обухов. «К следующему заседанию мы попросили Сергея Митрохина написать запрос в Мосгоризбирком, чтобы понять, каким образом были распространены персональные данные граждан, откуда у истца (Игоря Ремесло.— “Ъ”) появились эти сведения, причем еще до того, как комиссия обнародовала результаты проверки подписей»,— рассказал он “Ъ”.

В запросе (копия есть у “Ъ”) Сергей Митрохин просит главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова разъяснить, в каком качестве Илья Ремесло присутствовал при проверке подписей кандидатов и на основании какого правового акта сотрудники избирательных комиссий предоставляли ему такие сведения. Кроме того, Сергей Митрохин интересуется, проводилась ли проверка по факту публикации персональных данных избирателей в СМИ и в интернете без согласия их наследников. Напомним, в ходе пресс-конференции Илья Ремесло демонстрировал фото могил и надгробий усопших граждан, подписи которых он обнаружил. Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил “Ъ”, что запрос господина Митрохина в комиссии пока не видели.

Илья Ремесло рассказал “Ъ”, что сведения получал напрямую от членов избиркомов с правом совещательного голоса, которые делали выписки подозрительных подписей. «В рамках тренингов я их обучал, как искать "мертвые души"... Мне выписывали номер паспорта или адрес подозрительный, потому что написан таким же почерком, как и предыдущая подпись. Мы (с волонтерами.— “Ъ”) идем по этому адресу, проверяем, и нам на камеру говорят, что человек, который там указан, умер три месяца назад,— рассказал господин Ремесло.— Проверка выявила наличие "мертвых душ" у всех оппозиционеров. У Митрохина, кстати, была одна "мертвая душа", несмотря на то что его зарегистрировали».

По словам общественника, закон запрещает снимать копии с подписных лисов, но делать выписки из них можно. Он добавил, что после его заявления некоторые экс-кандидаты начали публиковать свои подписные листы в интернете целиком: «И почему-то на персональные данные тогда никто внимания не обращал».

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов отметил, что на подписные листы распространяется действие закона о персональных данных и передача их третьему лицу запрещена. Кроме того, по словам юриста, дополнительная проверка сведений, указанных в подписных листах, может осуществляться только по официальному запросу избирательных комиссий. «Даже у избиркомов нет полномочий опрашивать избирателей и проверять какие-то другие базы данных, это делается через официальный запрос»,— сообщил он. Полномочий на проверку у Ильи Ремесло нет, считает юрист: «Получать персональные данные листов по закону он не может. Здесь может идти речь не только об административной, но и об уголовной ответственности за несоблюдение закона о персональных данных».

Елена Рожкова