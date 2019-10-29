Спасателей и врачей подключили к ОСАГО

Сегодня начала действовать новая редакция закона об ОСАГО. Для возмещения ущерба в ДТП страховая компания отныне обязана принимать у водителей наряду с протоколами и постановлениями ГИБДД «документы», выданные спасателями или медиками. Страховщики также получают право взыскать в суде ущерб с виновника ДТП, который отказался от медицинского освидетельствования на предмет опьянения.

29 октября вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО, внесенная в Госдуму правительством в 2018 году и принятая парламентом в апреле 2019 года.

Если произошло ДТП по вине гражданина, который отказался от медицинского освидетельствования, страховая компания теперь имеет право подать к нему регрессный иск с требованием возместить ущерб в аварии. Прежде такая возможность была предусмотрена только в случаях, когда водитель пьян. КоАП, напомним, предусматривает одну и ту же санкцию за пьяное вождение и отказ от проверки — 30 тыс. руб. штрафа и лишение прав. Отныне регресс возможен и в случае, если аварию спровоцировал водитель транспортного средства с прицепом, информации о котором нет в полисе ОСАГО. Граждан эта норма не коснется (они вообще не обязаны страховать прицеп), пояснили “Ъ” в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Обязанность распространяется на юрлиц, которым принадлежит легковая машина с прицепом, а также на владельцев грузовиков и автобусов — к ним страховщики и смогут предъявить новый вид регрессного иска.

Одновременно уточнен порядок предоставления документов о ДТП. В старой редакции закона говорилось, что страховщики принимают от автовладельца «документы, оформленные сотрудниками полиции». До 2017 года применялась справка о ДТП, затем ее отметили, и инспекторы стали фиксировать обстоятельства аварии в протоколах и постановлениях. Теперь «документы, подтверждающие факт наступления страхового случая» может выдавать не только полиция, но и «аварийно-спасательные службы, выезжающие на место ДТП, и медицинские организации». Пока нет четкого понимания, как это норма будет работать, рассказали “Ъ” в РСА: «Необходимо дождаться практики, в том числе судебной». Заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов уверяет, что страховые компании и сегодня принимают справки «от любого компетентного органа» и теперь решено записать эту норму «более четко» в законе. Если на место аварии выезжают представители МЧС, которые для спасения человека вскрывают машину пневматическим инструментом, спасатели могут выдать справку о том, что повреждения были нанесены машине не в результате ДТП, предполагает знакомый с ситуацией источник “Ъ”. «Вероятно, имеется в виду возможность дополнительно подтверждать ущерб, например причинённый здоровью, справками от медиков или спасателей»,— предполагает адвокат, юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Нововведения коснутся получения так называемой грин-карты (международного полиса страхования гражданской ответственности). В старой редакции закона шла речь о том, что при использовании за рубежом автомобиля, зарегистрированного в России, автовладелец обязан получать международную страховку. Поправки уточняют, что полис нужно получать до пересечения границы — на территории России. Сотрудники таможенной службы имеют право проверить полис у водителя (речь идет как о въезде, так и выезде из страны).

Наконец, дополнительному регламентированию подвергся электронный полис. Прежняя версия закона допускала ситуацию, при которой страхователь мог ввести недостоверные данные при оформлении электронного полиса, чтобы уменьшить его стоимость (например, занижая мощность двигателя и завышая стаж вождения). Это впоследствии давало страховщику предъявить автовладельцу регрессный иск при наступлении страхового случая. Теперь в законе сказано: если при проверке выявлена «недостоверность представленных владельцем транспортного средства сведений», оформить полис просто невозможно, нельзя будет оплатить страховую премию. При этом речь не идет об отказе в выдаче полиса: компания предложит водителю исправить данные и заново попытаться оформить ОСАГО.

Иван Буранов