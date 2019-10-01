Мелким авариям повысили цену

С 1 октября расширяются возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД. Максимальный размер компенсации ущерба поврежденному автомобилю теперь может достигать 400 тыс. руб.: такая возможность отныне доступна пользователям мобильного приложения «ДТП. Европротокол». Эксперты ожидают всплеска случаев страхового мошенничества в связи с нововведениями.

С 1 октября вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки касаются европротокола — оформления без инспектора ГИБДД мелкой аварии с участием двух машины без пострадавших. В России 30% всех ДТП сегодня оформляются без инспекторов. Отныне максимальная сумма компенсации ущерба, который был причинен в ДТП машине, составляет 400 тыс. руб.— вчетверо больше, чем ранее.

Для того чтобы заявить такой ущерб, необходимо заполнить бумажное извещение о ДТП и сфотографировать повреждения машины с помощью приложения «ДТП. Европротокол»: оно автоматически передаст данные разработчику — Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Отослать фотографии в систему обязаны оба участника аварии, поэтому приложение должно быть установлено у них в смартфонах. В остальных случаях максимальные выплаты по европротоколу ограничиваются, как и раньше, 100 тыс. руб. Водители, у которых есть разногласия по поводу обстоятельств ДТП (о виновнике аварии), тоже могут оформить аварию европротоколом с помощью приложения, но если его нет, только вызвав ГИБДД.

Так называемый безлимитный европротокол раньше был доступен только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях: опция в виде эксперимента была введена в 2014 году. Более 800 убытков, по данным РСА, было урегулировано таким образом, однако в союзе называют практику «весьма успешной». Как заявил «Интерфаксу» замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, водители опасаются использовать упрощенную систему урегулирования убытков, предпочитая вызывать ГИБДД.

Через месяц, 1 ноября, доступным для автомобилистов станет еще одно приложение — «Помощник ОСАГО», которое также позволит оформлять аварии европротоколом. Приложение разрабатывалось Центробанком, весной этого года было передано в ведение РСА. Основное отличие от «ДТП. Европротокол» в том, что бумажные извещения о ДТП заполнять не надо будет: весь процесс, включая фотографирование, будет происходить в автоматическом виде. Оформление аварии будет занимать около 15 минут. «Помощник ОСАГО» будет доступен пользователям портала госуслуг, первое время им можно будет пользоваться только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для запуска приложения нужны новые правила ОСАГО (утверждает ЦБ) и распоряжение правительства (проекты готовятся). РСА, по данным “Ъ”, настаивает на принятии еще одного постановления, в котором будут расписаны полномочия и обязанности участников процесса, но вопрос о выходе этого документа остается открытым. Обе программы первое время будут работать параллельно, но затем их объединят, пояснял ранее IT-директор РСА Алексей Самошин. Отметим, что в Appstore у приложения «ДТП. Европротокол» рейтинг 1,2 из 5, в Play Market — 1,7 из 5: многие пользователи жалуются на неудобство и нестабильность софта.

«Два приложения с похожими функциями, постоянно меняющиеся правила — все это создаст в головах людей определенную путаницу,— считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— РСА нужно более понятно разъяснять населению, как и при каких условиях все эти программы будут работать. А пока автомобилисты будут относиться к новой опции с опаской, ничего глобально не поменяется. А вот мошенники в связи с расширением возможности европротокола наверняка активизируются. Уверен, что скоро мы увидим всплеск числа заявляемых убытков по европротоколу в "токсичных" регионах».

Иван Буранов