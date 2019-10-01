Мелким авариям повысили цену

С 1 октября расширяются возможности оформления мелких аварий без участия ГИБДД. Максимальный размер компенсации ущерба поврежденному автомобилю теперь может достигать 400 тыс. руб.: такая возможность отныне доступна пользователям мобильного приложения «ДТП. Европротокол». Эксперты ожидают всплеска случаев страхового мошенничества в связи с нововведениями.
С 1 октября вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО. Поправки касаются европротокола — оформления без инспектора ГИБДД мелкой аварии с участием двух машины без пострадавших. В России 30% всех ДТП сегодня оформляются без инспекторов. Отныне максимальная сумма компенсации ущерба, который был причинен в ДТП машине, составляет 400 тыс. руб.— вчетверо больше, чем ранее.
Для того чтобы заявить такой ущерб, необходимо заполнить бумажное извещение о ДТП и сфотографировать повреждения машины с помощью приложения «ДТП. Европротокол»: оно автоматически передаст данные разработчику — Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Отослать фотографии в систему обязаны оба участника аварии, поэтому приложение должно быть установлено у них в смартфонах. В остальных случаях максимальные выплаты по европротоколу ограничиваются, как и раньше, 100 тыс. руб. Водители, у которых есть разногласия по поводу обстоятельств ДТП (о виновнике аварии), тоже могут оформить аварию европротоколом с помощью приложения, но если его нет, только вызвав ГИБДД.
Так называемый безлимитный европротокол раньше был доступен только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях: опция в виде эксперимента была введена в 2014 году. Более 800 убытков, по данным РСА, было урегулировано таким образом, однако в союзе называют практику «весьма успешной». Как заявил «Интерфаксу» замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, водители опасаются использовать упрощенную систему урегулирования убытков, предпочитая вызывать ГИБДД.
Через месяц, 1 ноября, доступным для автомобилистов станет еще одно приложение — «Помощник ОСАГО», которое также позволит оформлять аварии европротоколом. Приложение разрабатывалось Центробанком, весной этого года было передано в ведение РСА. Основное отличие от «ДТП. Европротокол» в том, что бумажные извещения о ДТП заполнять не надо будет: весь процесс, включая фотографирование, будет происходить в автоматическом виде. Оформление аварии будет занимать около 15 минут. «Помощник ОСАГО» будет доступен пользователям портала госуслуг, первое время им можно будет пользоваться только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для запуска приложения нужны новые правила ОСАГО (утверждает ЦБ) и распоряжение правительства (проекты готовятся). РСА, по данным “Ъ”, настаивает на принятии еще одного постановления, в котором будут расписаны полномочия и обязанности участников процесса, но вопрос о выходе этого документа остается открытым. Обе программы первое время будут работать параллельно, но затем их объединят, пояснял ранее IT-директор РСА Алексей Самошин. Отметим, что в Appstore у приложения «ДТП. Европротокол» рейтинг 1,2 из 5, в Play Market — 1,7 из 5: многие пользователи жалуются на неудобство и нестабильность софта.
«Два приложения с похожими функциями, постоянно меняющиеся правила — все это создаст в головах людей определенную путаницу,— считает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— РСА нужно более понятно разъяснять населению, как и при каких условиях все эти программы будут работать. А пока автомобилисты будут относиться к новой опции с опаской, ничего глобально не поменяется. А вот мошенники в связи с расширением возможности европротокола наверняка активизируются. Уверен, что скоро мы увидим всплеск числа заявляемых убытков по европротоколу в "токсичных" регионах».
1 октября вступило в силу постановление правительства №1196, изменяющее правила организованной перевозки детей автобусами. Введено обязательное требование по использованию ремней безопасности независимо от того, следует автобус по городу, в пригороде или между городами. Правило касается только заказных автобусов: при пользовании общественным транспортом ремни не обязательны. Сопровождающие отныне обязаны проверять, пристегнулись ли дети, не ходят ли они по салону во время поездки. Кроме того, организаторы перевозки обязаны за 24 часа уведомить Госавтоинспекцию о планируемом передвижении автобуса в городе или пригороде и за 48 часов — если перевозка междугородная. Раньше уведомление подавалось за двое суток во всех случаях. Нарушение правил перевозки детей, согласно ст. 12.23 КоАП, чревато штрафом в 100 тыс. руб. для юрлиц.
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