Реформу ОСАГО готовят к перезапуску

Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года. Их беспокойство вызвал возможный рост тарифов из-за подготовленных правительством изменений. Поэтому сейчас стороны обсуждают отказ от уже обещанного увеличения лимита выплат по ущербу жизни и здоровью при ДТП, а также сохранение территориального коэффициента и лишение страховщиков возможности варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев одного и того же региона.

Как стало известно “Ъ”, ЦБ, Минфин и комитет по финансовому рынку Госдумы решили пересмотреть ряд ключевых изменений реформы ОСАГО. Стороны готовят к «перевнесению» проект поправок к закону об ОСАГО, из которого теперь могут быть исключены три важных нововведения: увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровью в четыре раза (до 2 млн руб.); ранее запланированный отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса (сейчас он может увеличить цену полиса более чем вдвое); право страховщика варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона.

«Изучаются болевые точки, которые могут спровоцировать рост тарифов ОСАГО»,— подтвердил “Ъ” ожидающиеся перемены в реформе президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. При этом, по его словам, речь не идет «о политическом запрете или отмене курса на индивидуализацию тарифа». По сведениям “Ъ”, в администрации президента и ЦБ есть озабоченность по поводу возможного повышения тарифов ОСАГО — этим и вызван перенос срока рассмотрения правительственного законопроекта в первом чтении Госдумой с 15 октября на ноябрь. Участники процесса намерены обсудить все изменения дополнительно. 31 октября в Совете федерации пройдут парламентские слушания по проекту, на 18 ноября запланировано аналогичное мероприятие в Госдуме. «Ожидаем, что в ноябре поправки к закону будут рассмотрены Госдумой»,— сказали “Ъ” в РСА.

Напомним, помимо трех нововведений, готовящихся к возможной отмене, в ходе реформы с октября 2020 года предполагается отменить коэффициент мощности автомобиля (может повышать стоимость полиса в 1,6 раза). Компенсировать отмену коэффициентов страховщикам предлагалось расширением тарифного коридора сначала на 40%, потом на 30% (сейчас он установлен ЦБ в размере 2746–4942 руб.). Также вводится так называемый коэффициент страховщика, который будет учитывать грубые нарушения ПДД и манеру вождения.

О росте тарифов после запуска реформы еще летом предупреждали эксперты Финансового университета при правительстве — по их расчетам, прирост ожидался на уровне 15% (см. “Ъ” от 5 июля). При этом в октябрьском исследовании агентства АКРА говорится о том, что высокая конкуренция сдерживает рост тарифов по ОСАГО: «Мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис, при этом показатели убытков и комиссионных расходов как минимум не улучшаются, что служит дополнительным свидетельством обострения конкуренции среди автостраховщиков». Аналитики агентства приводят в пример размер средней премии по ОСАГО в стране — в 2016 году она составляла 6,1 тыс. руб., по итогам второго квартала 2019 года — 5,2 тыс. руб. «В текущей ситуации на рынке определенное увеличение тарифов по ОСАГО становится неизбежным,— говорится в исследовании.— Единственный вопрос, произойдет ли это после очередных шагов регулятора по либерализации ОСАГО или до».

В ЦБ “Ъ” подтвердили возможность пересмотра ранее согласованной реформы. «Идет большое обсуждение законопроекта. С нашей точки зрения, наиболее значимым моментом реформы является индивидуализация тарифа,— сообщила пресс-служба регулятора.— Мы понимаем, что отказ от коэффициента территорий — сложный вопрос. Его сохранение сделает тариф менее индивидуальным и зависимым от места проживания. В то же время даже в таком виде это позволит системе стать более индивидуальной, чем при действующем регулировании». В части увеличения лимита выплат «по жизни» в ЦБ говорят о необходимости «взвесить увеличение таких гарантий и потенциальный рост стоимости ОСАГО».

Татьяна Гришина