Отец полковника Захарченко раскритиковал свой приговор

В Мосгорсуде в ходе рассмотрения жалоб на приговор по делу о растрате 3,5 млн руб. в банке «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк) выступил осужденный Виктор Захарченко — отец скандально известного полковника Дмитрия Захарченко. Захарченко-старший утверждал, что уголовное дело в отношении него завели только для оказания давления на сына, который также находился под следствием и не признавал вину. Виктор Захарченко настаивал, что, занимая в МИА-банке должность советника главы, он приносил учреждению реальную пользу, а не только получал зарплату, как утверждало следствие.

«Просить у суда мне нечего, но могу заявить, что с приговором Мещанского суда не согласен,— с такого заявления начал свое выступление Виктор Захарченко.— Потому что я и мои адвокаты доказали, что он основан на домыслах». Захарченко-старший связывает свое уголовное преследование с делом сына Дмитрия, экс-полковника МВД, осужденного на 12,5 года колонии.

«Моя вина в том, что воспитал достойного сына,— сказал подсудимый.— А меня сделали заложником его дела, предложив, чтобы я повлиял на его показания. Но я отказался, сказав, что он офицер, дававший присягу, и должен отвечать сам за свои поступки».

После этого Виктор Захарченко перешел к своей работе советником предправления МИА-банка. Он утверждал, что отсутствие соответствующего образования не мешало ему приносить кредитному учреждению пользу. «Я, когда учительствовал, 25 лет отработал директором школы, и за это время вывел ее в передовые, закупив компьютеры и полностью отремонтировав,— пояснил свое утверждение Захарченко-старший.— Так и в банке, я должен был привлекать клиентов и добился успехов, ведь именно при моем участии МИА-банк заключил соглашение о сотрудничестве с КБ "Новое время". Но МИА-банк отказался представить суду эти материалы, сославшись на коммерческую тайну».

Критикуя вынесенный ему приговор — четыре года лишения свободы, Виктор Захарченко совершил и небольшой исторический экскурс. «Когда в августе 1991 года было ГКЧП, я выступил в поддержку сохранения страны и направил письмо, которое было опубликовано в прессе,— сказал осужденный.— За это меня потом стали шантажировать и уволили с должности директора школы, но родители встали на мою защиту, и меня потом восстановили в должности! А Мещанский суд написал в приговоре, что меня надо изолировать от общества, поскольку я представляю для него опасность! 25 лет руководил учебным процессом, и общество, и родители мне доверяли своих детей, а теперь стал опасен! Как такое возможно?»

«Я уже три года сижу в СИЗО и не могу приносить пользу ни своим родным, ни своей семье,— завершил свою весьма продолжительную речь осужденный.— Но утешают слова из фильма "Брат", что сила в правде. И надеюсь, что правда восторжествует и будет на моей стороне».

После выступления Виктора Захарченко суд объявил, что другой осужденный по делу — экс-председатель правления МИА-банка Владимир Корьевкин выступит 8 ноября.

Как сообщал “Ъ”, в конце апреля Мещанский суд Москвы приговорил Захарченко-старшего к четырем годам, а Владимира Корьевкина к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. и 900 тыс. руб. соответственно. Им вменялась в вину растрата средств МИА-банка путем фиктивного трудоустройства в него Виктора Захарченко на должность советника предправления.

Алексей Соковнин