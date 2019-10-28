Отца Дмитрия Захарченко обсчитали в приговоре

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор Мещанского райсуда, назначившего четыре года заключения за растрату Виктору Захарченко — отцу полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко, отбывающего срок за коррупцию. По версии защиты, в суде не было доказано участие Захарченко-старшего в растрате средств банка, в котором он числился вице-президентом; из суммы похищенного следствие и суд забыли вычесть заплаченные налоги, а при вынесении приговора не учли, что фигурант является ветераном труда.

Бывший школьный учитель Виктор Захарченко получил срок за то, что, по версии следствия, участвовал в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк). Вместе с ним в группу растратчиков, как следует из приговора, в период с 1 июля 2014 года по 30 сентября 2016 года входили бывший председатель правления этого кредитного учреждения Владимир Корьевкин, получивший четыре с половиной года, а также еще один топ-менеджер банка, Сергей Гриб, скрывшийся от следствия и суда.

По версии следствия и суда, господа Корьевкин и Гриб необоснованно приняли на работу в МИА-банк его вице-президентом Захарченко-старшего, выплатив ему зарплату и другие вознаграждения на общую сумму 4 920 660 руб. 40 коп. При этом господин Захарченко не имел ни соответствующего своему статусу образования, ни рабочего места в самом банке, где его практически не видели. То есть, решили правоохранительные органы, не появляясь в банке, он получал вознаграждение за работу других людей. Возможно, это было сделано ради сына Виктора Захарченко Дмитрия — тогдашнего руководителя одного из управлений ГУЭБиПК МВД. Впрочем, эта версия ни во время следствия, ни в суде не звучала.

Адвокат Денис Калинин, обращаясь в Мосгорсуд, обратил внимание апелляционной инстанции на то, что по смыслу законодательства его клиент не мог участвовать в групповой растрате средств МИА-банка, так как не имел доступа к чужому, то есть финансовой структуры, имуществу, в том числе к деньгам, и не распоряжался им.

В ходе судебного следствия, отметил защитник Калинин, его клиент Захарченко дал показания о том, что был устроен вице-президентом в МИА-банк по просьбе бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии Захарченко-старшего, господин Станкевич пролоббировал его назначение «с целью развития коммерческих связей» между двумя банками. То есть в МИА-банке отец скандально известного полицейского выполнял обязанности клиентского менеджера КБ «Новое время». При этом, утверждал обвиняемый, отсутствие у него рабочего места и свободный график были согласованы как с господином Станкевичем, так и с руководителями МИА-банка. В показаниях осужденного также отмечалось, что в период работы и непосредственно при его участии КБ МИА было заключено соглашение о сотрудничестве на межбанковском и финансовых рынках с КБ «Новое время».

Отметим также, что банкир Станкевич сейчас находится в розыске — его заочно арестовал Басманный райсуд по делу о передаче полковнику Захарченко в качестве взяток 2 млрд руб. За дачу взяток скандальному полицейскому также разыскивается заочно арестованный совладелец «Группы компаний 1520» Борис Ущерович, а ее гендиректор Валерий Маркелов и адвокат Виктор Белевцев помещены под стражу очно.

Между тем защита полагает, что «необъективность и противоречивость приговора» Виктору Захарченко подтверждается и «несоответствием суммы якобы похищенных им денег». Так, в приговоре указано, что вице-президент Захарченко совершил хищение почти 5 млн руб., при этом в судебном решении говорится, что с этой суммы МИА-банк удержал 1 434 120 руб. 28 коп., перечислив их в качестве налога на доходы физического лица, взносов в фонды социального, обязательного медицинского и пенсионного страхования.

Ну и наконец, при вынесении приговора, отметил в своей жалобе защитник, надлежащим образом не было учтено, что господин Захарченко впервые привлекался к уголовной ответственности, награжден знаком «Отличник народного просвещения» и является ветераном труда, длительное время находился в СИЗО и принял надлежащие меры по возмещению ущерба. Защита просит Мосгорсуд оправдать Виктора Захарченко, а в случае возврата уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции — освободить его из-под стражи.

Николай Сергеев