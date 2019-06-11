13 лет по скидочной карте

К 13 годам колонии строгого режима приговорил Пресненский райсуд Москвы бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, получившего широкую известность после того, как при обысках по его делу было изъято около 9 млрд руб. Полицейский обвинялся в получении двух особо крупных взяток и воспрепятствовании следствию. В итоге суд обвинение по одному эпизоду взяточничества посчитал недоказанным, но назначил Дмитрию Захарченко наказание лишь на два с половиной года меньше запрошенного прокуратурой. Кроме того, Захарченко лишили звания и оштрафовали на 118 млн руб.

Когда Дмитрия Захарченко под конвоем проводили мимо журналистов, кто-то из них спросил бывшего полицейского: «Как настроение?» — «Рабочее»,— хмуро ответил подсудимый. Дмитрий Захарченко был явно не в настроении, видимо, потому, что накануне прокурор запросила для него 15,5 года колонии строгого режима и штраф в 495 млн руб. Защита считала, что столь суровая позиция прокуратуры объяснялась не столько тяжестью предъявленного ему обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия), сколько тем резонансом, который уголовное дело получило после изъятия в сентябре 2016 года по месту жительства родственников полковника многомиллиардных сумм.

В самом начале оглашения приговора судья Елена Абрамова сообщила, что на основании изученных материалов признает Дмитрия Захарченко «виновным в получении взяток и противодействии правосудию», после чего перешла к отдельным эпизодам дела. Отметив, что Дмитрий Захарченко занимал в 2014 году должность замначальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД России, госпожа Абрамова сообщила, что полицейский инициировал проверки двух ресторанов бизнесмена Мехди Дусса, в том числе La Maree, где часто обедал сам Дмитрий Захарченко. Этот факт, говорится в приговоре, подтвердили ресторатор и некоторые из участвовавших в проверках налоговиков. Причем последние утверждали, что сначала господин Захарченко требовал проводить ревизии максимально активно, но с осени 2014 года неожиданно охладел к этой теме. Как пояснила судья, потерпевший Дусс заявил на следствии, что за прекращение проверок передал Дмитрию Захарченко через генерал-майора МВД Алексея Лаушкина (проходит свидетелем по делу) и полковника ФСБ Дмитрия Сенина (числится в розыске) $800 тыс.

Второй эпизод получения взятки, говорится в приговоре, касался передачи тем же ресторатором полицейскому дисконтной карты на посещение ресторана La Maree с 50-процентной скидкой. По этой карте полковник экономил от 7 тыс. до 84 тыс. руб. за одно посещение, а общая сумма превысила 3 млн руб. При этом госпожа Абрамова отвергла утверждение подсудимого о том, что карта была выписана на другое лицо, отметив, что работники ресторана указали, что скидкой пользовался именно Захарченко.

Что касается обвинения по 294-й статье УК, то, говорится в приговоре, подсудимый Захарченко накануне планируемого обыска в Нота-банке (следствие интересовал счет его клиента АО «Электрозавод») встретился с сестрой главного бухгалтера кредитного учреждения Галины Марчуковой Ларисой, показал ей переписку полицейских в мессенджере, где обсуждались детали предстоящего оперативного мероприятия, и посоветовал передать ему ноутбук Галины Марчуковой, телефон и некоторые документы на сохранение. В результате обыск не дал нужных следствию результатов.

Затем судья Абрамова неожиданно объявила, что обвинение Захарченко в получении $800 тыс. следует считать недоказанным, поскольку нет данных, что скрывающийся сейчас от следствия Дмитрий Сенин передал эти деньги полковнику, а не присвоил их.

В итоге за получение взятки в размере 3 млн руб. и воспрепятствование правосудию Дмитрий Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима. При этом он был лишен специального звания полковника полиции и наград, а также оштрафован на 117,99 млн руб.

«Прокурор по совокупности эпизодов, по которым Захарченко был признан виновным, просила 9 лет, а судья 13 лет не пожалела! — заявил на выходе из суда адвокат бывшего полицейского Александр Горбатенко.— Конечно, мы будем обжаловать приговор, тем более что Дмитрий виновным себя не признавал и не признает!»

Алексей Соковнин