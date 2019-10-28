Трамп не исключил публикации части видео об уничтожении аль-Багдади

Вашингтон может опубликовать часть видео об уничтожении лидера «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп. Среди кадров могут оказаться аэрофотоснимки и записи с камер солдат.

«Мы думаем об этом. Мы можем. Мы можем взять определенные части и выпустить его»,— сказал господин Трамп (цитата по Reuters).

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Ранее Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за то, что та открыла воздушное пространство над Идлибом для пролета американских вертолетов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что, если подтвердится информация о ликвидации лидера ИГ, можно будет сказать о вкладе США в борьбу с терроризмом.

Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».