Кремль: ликвидация лидера ИГ говорила бы о вкладе США в борьбу с терроризмом

Если подтвердится информация о ликвидации американскими военными лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, можно будет сказать о вкладе США в борьбу с терроризмом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за то, что та открыла воздушное пространство над Идлибом для пролета американских вертолетов. В Минобороны РФ это не подтвердили.

Господин Песков заявил, что российское военные видели в зоне предполагаемой спецоперации США американские самолеты и беспилотники. На вопрос о том, уведомляли ли США Россию заранее о своих намерениях, представитель Кремля отвечать не стал. Дмитрий Песков отметил, что сама новость о ликвидации лидера ИГ «не могла вызвать негативной реакции российских властей».

«И если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом»,— заявил пресс-секретарь главы государства.

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Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году. Как рассказывал Дональд Трамп, главаря ИГ обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб. Помимо России президент США также поблагодарил за содействие Турцию, Сирию, Ирак и курдов. Минобороны России усомнилось в достоверности представленной информации.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».